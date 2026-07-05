La Tri está haciendo historia y va por el quinto partido mundialista, donde estará acompañado de más de 70 mil almas en el estadio Azteca. México juega contra Inglaterra en el partido más importante de la historia hoy, domingo 5 de julio a partir de las 18:00 horas (Ciudad de México), por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 . ¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, celular, computadora o tablet? La transmisión oficial para todo el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS por TV Azteca 7, además de la cobertura digital de Azteca Deportes, que ofrecerá la señal online para seguir todas las incidencias del encuentro.

Desde EE.UU. y México, conoce qué canales de TV por señal abierta, cable y streaming online pasan el partido México vs. Inglaterra por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México vs. Inglaterra correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 . Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal mediante tu operador de televisión de paga.

Canales de Azteca 7 en México

Operador Canal Dish 107 SD y 607 HD SKY 107 SD y 1107 HD Megacable 107 SD y 1207 HD Izzi 107 SD y 807 HD

¿Cómo ver Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026?

Para ver el partido entre México vs. Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar con acceso a internet.

La plataforma contará con cobertura especial del encuentro, incluyendo previa, alineaciones confirmadas, estadísticas y seguimiento minuto a minuto.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO España vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Fecha Domingo 5 de julio de 2026 Partido México vs. Inglaterra Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Octavos de final TV en México TV Azteca 7 Streaming Azteca Deportes Horario 18:00 horas del Centro de México Hora ET 20:00 horas Hora PT 17:00 p.m. Estadio Estadio Azteca Ciudad Ciudad de México, México

México está haciendo historia. De cuatro partidos disputados, ha conseguido cuatro triunfo, todas con total claridad. El equipo de Javier Aguirre tendrá su prueba más exigente cuando juegue contra Inglaterra el domingo 5 de julio por el pase a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. En México, el encuentro podrá seguirse EN VIVO y GRATIS por TV Azteca 7, así como mediante la transmisión digital de Azteca Deportes para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Canal 2 de Las Estrellas, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)