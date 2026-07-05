Noventa minutos que pueden cambiar la historia reciente del fútbol mexicano. México e Inglaterra se enfrentarán este domingo 5 de julio, a partir de las 18:00 horas del Tiempo del Centro, en el Estadio Azteca por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. El Tri buscará romper una barrera que se mantiene desde 1986 y regresar a los cuartos de final de una Copa del Mundo, mientras que los Tres Leones intentarán confirmar su condición de candidatos al título liderados por Harry Kane y Jude Bellingham.

¿Quieres ver el partido desde tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para no perderte ningún minuto del México vs. Inglaterra por el Mundial 2026.

TL;DR del México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 18:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: Azteca

🌎 Octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El partido entre México e Inglaterra se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el encuentro desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del encuentro correspondiente a los octavos de final con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son algunos de los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Partido México vs. Inglaterra Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final) Fecha Domingo 5 de julio de 2026 Horario 18:00 horas del Centro de México (CDMX) Televisión Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming ViX y TUDN Estadio Estadio Azteca Ciudad Ciudad de México Capacidad 87,523 espectadores

El Estadio Azteca será escenario de uno de los partidos más importantes para la selección mexicana en las últimas décadas. Después de superar la primera fase y avanzar a las rondas eliminatorias, el equipo de Javier Aguirre buscará aprovechar la localía para eliminar a una de las potencias tradicionales del fútbol mundial y mantener vivo el sueño de llegar a los cuartos de final del Mundial 2026.

México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Canal 2 de Las Estrellas, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)

Lectura de Noé Yactayo

“México se encuentra ante una oportunidad que trasciende una simple clasificación. La generación actual tiene la posibilidad de romper una barrera histórica que ha acompañado al fútbol mexicano durante décadas y hacerlo, además, en el escenario más emblemático del país. El Azteca no solo será un estadio; será un factor emocional y competitivo que puede influir en el desarrollo del partido.

Inglaterra representa una prueba de máxima exigencia por la calidad de sus futbolistas y la experiencia acumulada en grandes torneos. Sin embargo, pocas selecciones visitantes llegan preparadas para afrontar una noche de eliminación directa en Ciudad de México, con la altitud, la presión ambiental y el respaldo de decenas de miles de aficionados. Si el Tri logra sostener el nivel competitivo mostrado durante el torneo, tendrá argumentos suficientes para disputar de igual a igual uno de los encuentros más trascendentales de su historia reciente".