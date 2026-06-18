La selección de México saldrá por un nuevo triunfo en la Copa Mundial de Fútbol 2026 cuando enfrente a su similar de Corea del Sur este jueves 18 de junio a las 7 pm Tiempo del Centro de la CDMX / 9 pm ET / 6 pm PT. No te pierdas el partido de México vs. Corea del Sur EN VIVO y GRATIS por la señal abierta de TV Azteca 7 y Azteca Deportes online, en un partido de pronóstico reservado en este Grupo A del torneo. La selección asiática cuenta con Son Heung-Min como máxima figura y buscará dar una sorpresa ante uno de los anfitriones del Mundial.
¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?
TV Azteca 7 será una de las señales oficiales encargadas de transmitir el partido entre México vs. Corea del Sur para todo México. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante señal abierta y también a través de los principales operadores de televisión de paga del país.
Canales de TV Azteca 7 en México
|Operador
|Canal
|Señal Abierta (TDT)
|Canal 7.1
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|Canal 107 SD / 807 HD
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|Canal 107
|Megacable
|Canal 107
|Totalplay
|Canal 7 / 107 HD
La cobertura incluirá la previa del encuentro, análisis, alineaciones confirmadas y todos los detalles del estreno de México vs. Corea del Sur en la Copa Mundial FIFA 2026.
¿Cómo ver Azteca Deportes EN VIVO Online?
Los aficionados que prefieran seguir el partido desde dispositivos móviles o computadoras también podrán acceder a la transmisión digital mediante las plataformas oficiales de Azteca Deportes.
Opciones de streaming
- Sitio web de Azteca Deportes
- Aplicación Azteca Deportes
- Navegadores Google Chrome, Edge, Safari y Firefox
- Android
- iPhone
- iPad
- Tablets Android
- Smart TV compatibles
Gracias a estas plataformas, los usuarios podrán seguir el México vs. Corea del Sur desde cualquier lugar con conexión a internet.
Horario, TV y dónde ver México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026 desde México
- Fecha: Jueves, 18 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Akron, Guadalajara (México)
- Horario: 7:00 p.m. CDMX / 9:00 pm ET
- Canal TV: TV Azteca 7
- Streaming: Azteca Deportes