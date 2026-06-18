La selección de México saldrá por un nuevo triunfo en la Copa Mundial de Fútbol 2026 cuando enfrente a su similar de Corea del Sur este jueves 18 de junio a las 7 pm Tiempo del Centro de la CDMX / 9 pm ET / 6 pm PT. No te pierdas el partido de México vs. Corea del Sur EN VIVO y GRATIS por la señal abierta de TV Azteca 7 y Azteca Deportes online, en un partido de pronóstico reservado en este Grupo A del torneo. La selección asiática cuenta con Son Heung-Min como máxima figura y buscará dar una sorpresa ante uno de los anfitriones del Mundial.

El partido México vs. Corea del Sur por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

TV Azteca 7 será una de las señales oficiales encargadas de transmitir el partido entre México vs. Corea del Sur para todo México. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante señal abierta y también a través de los principales operadores de televisión de paga del país.

Canales de TV Azteca 7 en México

Operador Canal Señal Abierta (TDT) Canal 7.1 Izzi Canal 107 SD / 807 HD SKY Canal 107 / 1107 HD Dish Canal 107 Megacable Canal 107 Totalplay Canal 7 / 107 HD

La cobertura incluirá la previa del encuentro, análisis, alineaciones confirmadas y todos los detalles del estreno de México vs. Corea del Sur en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver Azteca Deportes EN VIVO Online?

Los aficionados que prefieran seguir el partido desde dispositivos móviles o computadoras también podrán acceder a la transmisión digital mediante las plataformas oficiales de Azteca Deportes.

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Gracias a estas plataformas, los usuarios podrán seguir el México vs. Corea del Sur desde cualquier lugar con conexión a internet.

Sigue a la selección mexicana en su participación en el Mundial 2026. Conozca el horario oficial, los canales de TV y dónde ver el juego de México vs. Corea del Sur en vivo gratis por señal abierta en directo. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Horario, TV y dónde ver México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026 desde México

Fecha: Jueves, 18 de junio de 2026

Jueves, 18 de junio de 2026 Lugar: Estadio Akron, Guadalajara (México)

Estadio Akron, Guadalajara (México) Horario: 7:00 p.m. CDMX / 9:00 pm ET

7:00 p.m. CDMX / 9:00 pm ET Canal TV: TV Azteca 7

TV Azteca 7 Streaming: Azteca Deportes