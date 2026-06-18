El Mundial de Fútbol 2026 está cautivando a todo el planeta y millones de aficionados están atentos al partido que sostendrá México contra Corea del Sur, por la segunda fecha del Grupo A. El duelo se realizará hoy jueves 18 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara, a las 7:00 p.m. del Centro de México (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) y será transmitido por el Canal 9 de Nu9ve.

Canal 9 de Nu9ve es una señal de televisión abierta gratuita en México y estará disponible para las personas que quieren ver en acción a la ‘Tri’ sin necesidad de contratar plataformas adicionales. Además, el canal también podrá verse mediante distintos operadores de cable y servicios digitales compatibles.

¿Dónde ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO y GRATIS, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador y disfruta del partido de la selección mexicana contra Corea del Sur.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

Si quieren ver el partido en un televisor, también existen opciones para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.

México enfrenta a Corea del Sur en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿En qué dispositivos ver Canal 9 de Nu9ve, México vs. Corea del Sur?

Los dispositivos que te permitirán acceder al Canal 9 de Nu9ve y disfrutar EN VIVO el partido de México vs. Corea del Sur son:

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Chromecast

Android

iPhone

Tablets

Computadoras y navegadores web

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la región y el tipo de suscripción contratada. Nu9ve forma parte de las señales de televisión abierta de TelevisaUnivision y cuenta con cobertura nacional en México.

México vs. Corea del Sur por Mundial 2026: horarios y dónde ver el partido de fútbol