Marruecos y Francia se enfrentarán en una lucha sin cuartel en la Copa Mundial de Fútbol 2026 cuando midan fuerzas este jueves 9 de julio a la 2:00 pm Tiempo del Centro de la CDMX / 4 pm ET / 1 pm PT. No te pierdas el partido Marruecos vs. Francia EN VIVO y GRATIS por los cuartos de final por la señal abierta de TV Azteca 7 y Azteca Deportes online, en un partido de alto voltaje por el pase a semifinales. Los Leones del Atlas cuentan con Achraf Hakimi, Brahim Diaz y compañía intentarán seguir haciendo historia, mientras que Les Bleus con su planilla llena de estrellas lideradas por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé buscarán el triunfo para cumplir su objetivo de bordar la tercera estrella de su escudo.
¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Marruecos vs. Francia por los 4tos de final del Mundial 2026?
TV Azteca 7 será una de las señales oficiales encargadas de transmitir el partido entre Marruecos vs. Francia para todo México. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante señal abierta y también a través de los principales operadores de televisión de paga del país.
Canales de TV Azteca 7 en México
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|Canal 7 / 107 HD
La cobertura incluirá la previa del encuentro, análisis, alineaciones confirmadas y todos los detalles del duelo Marruecos vs. Francia por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.
¿Cómo ver Azteca Deportes EN VIVO Online?
Los aficionados que prefieran seguir el partido desde dispositivos móviles o computadoras también podrán acceder a la transmisión digital mediante las plataformas oficiales de Azteca Deportes.
Opciones de streaming
- Sitio web de Azteca Deportes
- Aplicación Azteca Deportes
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Gracias a estas plataformas, los usuarios podrán seguir el Marruecos vs. Francia desde cualquier lugar con conexión a internet.
Horario, TV y dónde ver Marruecos vs. Francia por los 4tos de final del Mundial 2026 desde México
- Fecha: Lunes, 9 de julio de 2026
- Lugar: Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos)
- Horario: 2:00 p.m. CDMX / 4:00 pm ET
- Canal TV: TV Azteca 7
- Streaming: Azteca Deportes