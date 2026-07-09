Marruecos y Francia se enfrentarán en una lucha sin cuartel en la Copa Mundial de Fútbol 2026 cuando midan fuerzas este jueves 9 de julio a la 2:00 pm Tiempo del Centro de la CDMX / 4 pm ET / 1 pm PT. No te pierdas el partido Marruecos vs. Francia EN VIVO y GRATIS por los cuartos de final por la señal abierta de TV Azteca 7 y Azteca Deportes online, en un partido de alto voltaje por el pase a semifinales. Los Leones del Atlas cuentan con Achraf Hakimi, Brahim Diaz y compañía intentarán seguir haciendo historia, mientras que Les Bleus con su planilla llena de estrellas lideradas por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé buscarán el triunfo para cumplir su objetivo de bordar la tercera estrella de su escudo.

El partido Marruecos vs. Francia por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Marruecos vs. Francia por los 4tos de final del Mundial 2026?

TV Azteca 7 será una de las señales oficiales encargadas de transmitir el partido entre Marruecos vs. Francia para todo México. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante señal abierta y también a través de los principales operadores de televisión de paga del país.

Canales de TV Azteca 7 en México

Operador Canal Señal Abierta (TDT) Canal 7.1 Izzi Canal 107 SD / 807 HD SKY Canal 107 / 1107 HD Dish Canal 107 Megacable Canal 107 Totalplay Canal 7 / 107 HD

La cobertura incluirá la previa del encuentro, análisis, alineaciones confirmadas y todos los detalles del duelo Marruecos vs. Francia por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver Azteca Deportes EN VIVO Online?

Los aficionados que prefieran seguir el partido desde dispositivos móviles o computadoras también podrán acceder a la transmisión digital mediante las plataformas oficiales de Azteca Deportes.

Opciones de streaming

Sitio web de Azteca Deportes

Aplicación Azteca Deportes

Navegadores Google Chrome, Edge, Safari y Firefox

Android

iPhone

iPad

Tablets Android

Smart TV compatibles

Gracias a estas plataformas, los usuarios podrán seguir el Marruecos vs. Francia desde cualquier lugar con conexión a internet.

No te pierdas el partido Francia vs. Marruecos en vivo hoy por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Revise la guía de horarios oficiales y canales de TV online habilitados para el público en México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Horario, TV y dónde ver Marruecos vs. Francia por los 4tos de final del Mundial 2026 desde México

Fecha: Lunes, 9 de julio de 2026

Lunes, 9 de julio de 2026 Lugar: Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos)

Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos) Horario: 2:00 p.m. CDMX / 4:00 pm ET

2:00 p.m. CDMX / 4:00 pm ET Canal TV: TV Azteca 7

TV Azteca 7 Streaming: Azteca Deportes