Francia y Marruecos se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium (Boston Stadium) de Foxborough, Estados Unidos, desde las 14:00 horas (en México). Con Kylian Mbappé como su principal figura, el cuadro dirigido por Didier Deschamps superó con éxito la fase de grupos, se impuso con autoridad a Suecia en octavos y ganó 1-0 a Paraguay en duelo donde fue protagonista.

Por su parte, Marruecos es un equipo que tiene una idea establecida y cuenta con dos grandes figuras: en el ataque tienen a Brahim Díaz y en la defensa a Achraf Hakimi. Ambos jugadores son los referentes del equipo dirigido por Mohamed Ouahbi.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido Francia vs. Marruecos EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN ofrecerá la transmisión para televisión de paga. En streaming, la cobertura estará disponible mediante ViX y TUDN En Vivo, plataformas que permitirán disfrutar del encuentro desde celulares, Smart TV, computadoras y tablets.

TL;DR del Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN En Vivo

🕕 Hora: 14:00 horas del Centro de México

🏟️ Estadio: Gillette Stadium

🌎 Octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El encuentro entre Francia vs. Marruecos podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles:

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS, (ESTADOS UNIDOS), 09/07/2026.- TUDN y Canal 5 te llevarán EN VIVO y GRATIS el partido de Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium (Boston Stadium) en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. FOTO: X de la Selección de Francia.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Francia vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo desde Foxborough.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Francia vs. Marruecos en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026: horarios, canales de TV y árbitro

Partido: Francia vs. Marruecos

Competencia: Por los cuartos de final del Mundial 2026

Estadio: Gillette Stadium (Boston Stadium)

Ciudad: Foxborough.

Hora: 14:00 horas

Canal TV: Canal 5

Streaming: TUDN

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)