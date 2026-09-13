El Clásico Joven vivirá una nueva edición, este sábado 12 de septiembre. Desde el Estadio Azteca, no te pierdas el partido de Club América vs. Cruz Azul EN VIVO a través de TUDN y Canal 5 en señal abierta, encuentro que iniciará a las 21:15 horas CDMX , en lo que será el duelo más atractivo de esta Jornada 8 del Torneo Apertura 2026. Las ‘Águilas’ son líderes del torneo en este buen arranque de campeonato, con 16 puntos, mientras que la ‘Máquina’ está a solo 4 unidades y quieren escalar posiciones.

Señal abierta de Canal 5 y TUDN para ver la transmisión de Cruz Azul vs. América por el Clásico Joven de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. (Foto: @cruzazul / @clubamerica / Composición El Comercio MAG)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, América vs. Cruz Azul por la Liga MX?

El encuentro entre América vs. Cruz Azul podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, América vs. Cruz Azul por la Liga MX?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, América vs. Cruz Azul en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el América vs. Cruz Azul por la Liga MX

Detalle Información Partido América vs. Cruz Azul Competición Liga MX - Fecha 8 Fecha Sábado 12 de septiembre del 2026 Horario 21:15 horas del Centro de México Televisión Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming ViX y TUDN En Vivo Estadio Estadio Banorte Ciudad Ciudad de México

Cruz Azul vs. Club América se enfrentan hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en una nueva edición del esperado Clásico Joven, partido que podrás seguir EN VIVO y ONLINE desde México a partir de las 9:15 p. m. (hora del centro). La transmisión estará disponible por Canal 5 en señal abierta y gratis, mientras que TUDN ofrecerá la cobertura del encuentro en sus plataformas y servicios habilitados; de esta manera, los aficionados podrán buscar la señal oficial para ver el duelo entre La Máquina y las Águilas en televisión, celular, computadora o Smart TV. (VIDEO de @ClubAmerica)