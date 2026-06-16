La defensa del trono comienza esta noche: la Selección Argentina, vigente campeona del mundo, volverá a pisar una cancha mundialista cuando enfrente a Argelia este martes 16 de junio en el emblemático GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. El silbatazo inicial, marcado a las 20:00 del Centro de México —21:00 ET, 18:00 PT y 22:00 en Buenos Aires— encenderá el primer capítulo del Grupo G y la ilusión de una nueva gesta tras el oro en Qatar 2022.

Si quieres ver el estreno de Lionel Messi y compañía, la transmisión oficial en México será EN VIVO y GRATIS por Canal 5 (señal abierta) y también por TUDN para suscriptores de televisión de paga. A continuación te decimos qué canal sintonizar para no perderte Argentina vs. Argelia.

TL;DR del Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 20:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium

🌎 Debut de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Argelia se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el estreno mundialista de la Albiceleste desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Argentina vs. Argelia por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del debut de Argentina con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo mirar TUDN USA EN VIVO, Argentina vs. Argelia en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el estreno mundialista de Argentina.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver EN VIVO el Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Partido : Argentina vs. Argelia

: Argentina vs. Argelia Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo G)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo G) Fecha : Martes 16 de junio de 2026

: Martes 16 de junio de 2026 Horario : 20:00 horas del Centro de México (CDMX)

: 20:00 horas del Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (señal abierta) y TUDN

: Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming : ViX y TUDN

: ViX y TUDN Estadio : GEHA Field at Arrowhead Stadium

: GEHA Field at Arrowhead Stadium Capacidad : 76,416 espectadores

: 76,416 espectadores Ciudad : Kansas City, Misuri, Estados Unidos

: Kansas City, Misuri, Estados Unidos Dirección: 1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129, Estados Unidos

Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo J desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @Argentina)