Con Lionel Messi a la cabeza, la Albiceleste va por un nuevo triunfo en este Mundial 2026. Mira el partido de Argentina vs. Cabo Verde en vivo a través de la señal de Canal 5 y TUDN desde México, a partir de las 16:00 horas CDMX, este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final. Los de Lionel Scaloni, campeones defensores del certamen, quieren seguir a paso firme en el torneo y tienen en frente a una de las revelaciones del torneo. Aquí te dejo con todos los detalles para ver el minuto a minuto.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina vs. Cabo Verde se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el encuentro desde tu proveedor de televisión.

Canales de Canal 5 en México

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa dependiendo del dispositivo y la región.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone

iPad

Tablets

Computadoras Windows

Computadoras Mac

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido con programación previa, análisis, alineaciones confirmadas y transmisión en directo desde el Estadio Azteca. Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México.

Canales de TUDN en México

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. La comunidad hispana contará además con opciones complementarias a través de FOX, Telemundo y Universo.

Canales de TUDN USA

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Viernes 03 de julio de 2026

Viernes 03 de julio de 2026 Horario: 16:00 horas CDMX / 6:00 pm ET (USA)

16:00 horas CDMX / 6:00 pm ET (USA) Canal TV: TUDN y Canal 5

TUDN y Canal 5 Streaming: ViX Premium

ViX Premium Lugar: Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos)

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)