El espectáculo de la UEFA Champions League continúa este martes 13 de octubre desde las 9:00 pm horario peninsular / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de México / 12:00 pm PT con un duelo de pronóstico reservado entre FC Barcelona y Galatasaray. Si te encuentras en México o eres un residente hispano siguiendo la señal mexicana, la mejor forma de vivir este choque de ida es a través de HBO Max (Max) y TNT Sports. ¿Quieres saber cómo ver el partido FC Barcelona vs. Galatasaray en vivo en tu televisor Smart TV, PC, tabletas y teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará a cargo del canal TNT Sports y la plataforma online de HBO Max. Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios.
El conjunto azulgrana dirigido por Hansi Flick llega con la moral a tope después de su auspicioso debut en la fase de liga de la Champions League al vapulear 5-1 al Feyenoord y una racha invicta en LaLiga con 8 triunfos en 8 partidos. El Avrupa Fatihi comandado por Okan Buruk, por su parte, está obligado a sumar de a tres tras caer 3-1 ante Sporting de Lisboa en la jornada inaugural del máximo torneo europeo de clubes para no caer más posiciones en la clasificación general.
¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Galatasaray por UEFA Champions League 2026-27 en México?
TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido FC Barcelona vs. Galatasaray por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.
- Canal 417 de Star TV
- Canal 435 de TotalPlay
- Canales 610 SD y 912 HD de Izzi
- Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable
- Canales 370 SD y 870 HD de Dish
- Canales 419 SD y 1419 HD de Sky
¿Cómo ver HBO MAX en vivo, FC Barcelona vs. Galatasaray por UEFA Champions League 2026-27 en México?
Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:
- Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge: Ingresa al sitio oficial de HBO MAX, luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.
- Desde Android: descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a Google Play.
- Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.
¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles
Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:
|Planes de MAX
|Precio
|Descripción
|Plan Básico de MAX (con anuncios)
|1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año
|Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD.
|Plan Estándar de MAX
|1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año
|Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
|Plan Platino de MAX
|1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año
|Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
Horario, TV y dónde ver en vivo el partido FC Barcelona vs. Galatasaray
- Evento: UEFA Champions League 2026-27
- Partido: FC Barcelona vs. Galatasaray (Segunda jornada de la fase de liga)
- Fecha: Martes, 13 de octubre de 2026
- Hora: 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)
- Canal: TNT | Streaming: HBO MAX
- Lugar: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, Estambul (Turquía)