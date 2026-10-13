El espectáculo de la UEFA Champions League continúa este martes 13 de octubre desde las 9:00 pm horario peninsular / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de México / 12:00 pm PT con un duelo de pronóstico reservado entre FC Barcelona y Galatasaray. Si te encuentras en México o eres un residente hispano siguiendo la señal mexicana, la mejor forma de vivir este choque de ida es a través de HBO Max (Max) y TNT Sports. ¿Quieres saber cómo ver el partido FC Barcelona vs. Galatasaray en vivo en tu televisor Smart TV, PC, tabletas y teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará a cargo del canal TNT Sports y la plataforma online de HBO Max. Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios.

El conjunto azulgrana dirigido por Hansi Flick llega con la moral a tope después de su auspicioso debut en la fase de liga de la Champions League al vapulear 5-1 al Feyenoord y una racha invicta en LaLiga con 8 triunfos en 8 partidos. El Avrupa Fatihi comandado por Okan Buruk, por su parte, está obligado a sumar de a tres tras caer 3-1 ante Sporting de Lisboa en la jornada inaugural del máximo torneo europeo de clubes para no caer más posiciones en la clasificación general.

SARIYER, ESTAMBUL (TURQUÍA), 13/10/2026. Te presentamos los canales de TV y horarios para que puedas ver EN VIVO el partido entre Barcelona vs. Galatasaray por la UEFA Champions League. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Galatasaray por UEFA Champions League 2026-27 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido FC Barcelona vs. Galatasaray por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX en vivo, FC Barcelona vs. Galatasaray por UEFA Champions League 2026-27 en México?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

El FC Barcelona vs. Galatasaray por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo el partido FC Barcelona vs. Galatasaray

Evento : UEFA Champions League 2026-27

: UEFA Champions League 2026-27 Partido : FC Barcelona vs. Galatasaray (Segunda jornada de la fase de liga)

: (Segunda jornada de la fase de liga) Fecha : Martes, 13 de octubre de 2026

: Martes, 13 de octubre de 2026 Hora : 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming : HBO MAX

: TNT | : HBO MAX Lugar: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, Estambul (Turquía)