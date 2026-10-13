La Jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 presenta uno de los duelos más atractivos cuando Galatasaray y FC Barcelona midan fuerzas en el césped del Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park de Estambul. Tras un inicio de temporada impecable en LaLiga con un pleno de 8 victorias en 8 partidos, los azulgranas dirigidos por Hansi Flick tuvieron también un apabullante debut en el torneo continental al golear 5-1 al Feyenoord en la fecha anterior y quieren sumar un nuevo triunfo que les permita seguir trepando en la tabla para arrebatarle el liderato al vigente campeón París Saint-Germain. Los turcos, por su parte, llegan con la obligación de sumar tras perder 3-1 ante el Sporting de Lisboa en la primera jornada. Amismo, el conjunto comandado por Okan Buruk viene de sufrir una derrota 3-1 ante el Kasımpaşa en la liga local. Mira la transmisión del FC Barcelona vs. Galatasaray a través de ESPN o Disney Plus Premium, este martes 13 de octubre a partir de las 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. Perú y Colombia / 4:00 p.m. Argentina y Chile. Aquí te dejo con todos los detalles para ver este juego minuto a minuto.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, FC Barcelona vs. Galatasaray por UEFA Champions League 2026-27?
ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí puedes disfrutar del partido entre FC Barcelona vs. Galatasaray por la Jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.
Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.
|Países
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD
|Disney Plus
|Colombia
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD
|Disney Plus
|Perú
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD
|Disney Plus
|Chile
|DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49
|Disney Plus
|México
|SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558
|Disney Plus
|Ecuador
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD
|Disney Plus
|Venezuela
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD
|Disney Plus
|Uruguay
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD
|Disney Plus
|Paraguay
|Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD
|Disney Plus
|Bolivia
|Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD
|Disney Plus
¿Cómo mirar ESPN 2 EN VIVO, FC Barcelona vs. Galatasaray por UEFA Champions League 2026-27?
ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney Plus.
|Países
|ESPN 2
|Streaming
|Argentina
|Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD)
|Disney Plus
|Chile
|DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD)
|Disney Plus
|Colombia
|DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D)
|Disney Plus
|Ecuador
|DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD)
|Disney Plus
|Perú
|DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD)
|Disney Plus
|Uruguay
|DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD)
|Disney Plus
|Venezuela
|Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39)
|Disney Plus
|Paraguay
|Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD)
|Disney Plus
|Bolivia
|Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD)
|Disney Plus
|México
|Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD)
|Disney Plus
|República Dominicana
|Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD)
|Disney Plus
|Honduras
|Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)
|Disney Plus
|Guatemala
|Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)
|Disney Plus
|El Salvador
|Sky (551) t Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)
|Disney Plus
|Nicaragua
|Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y TiGo (302 SD, 403 y 1101 HD)
|Disney Plus
|Guatemala
|Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)
|Disney Plus
|Costa Rica
|Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155)
|Disney Plus
|Panamá
|Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), TiGo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD)
|Disney Plus
¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, FC Barcelona vs. Galatasaray por UEFA Champions League 2026-27? Precios por país
Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:
|Países
|Disney Plus Premium (Mensual)
|Disney Plus Premium (Anual)
|Argentina
|$18.399 ARS
|$154.499 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|$119.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|COP $418.900
|Ecuador
|USD $11.99
|USD $125.99
|Perú
|PEN 34.90
|PEN 577.90
|México
|$319 MXN
|$2679 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|USD $249.99
|Venezuela
|USD $16.99
|USD $141.99
|Paraguay
|USD $16.99
|USD $141.99
|Bolivia
|USD $16.99
|USD $141.99
¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?
Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.
Plan Disney+ Estándar
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
- Películas y series de Star sin anuncios
- Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios
- Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1
- Reproducción simultánea en dos dispositivos
- Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)
Plan Disney+ Premium
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
- Películas y series de Star sin anuncios
- Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios
- Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos
- Reproducción simultánea en cuatro dispositivos
¿En qué dispositivos puedo ver Disney Plus Premium?
Disney+ Premium en Latinoamérica se puede ver en móviles, PC, smart TV, dispositivos de streaming y consolas, siempre que cumplan ciertos requisitos de sistema y modelo.
Smart TV y TV conectada
|Categoría
|Marca / modelo soportado
|Requisitos mínimos técnicos
|Smart TV LG
|LG con webOS 3.0 o superior (modelos 2016 en adelante).
|Sistema webOS actualizado, acceso a LG Content Store.
|Smart TV Samsung
|Samsung con Tizen (modelos 2016 o más recientes).
|Tizen compatible con app Disney+, acceso a Samsung Apps.
|Smart TV Hisense
|Modelos 2017+ con VIDAA U2.5, U3, 4.0 o posterior.
|Tienda de apps con Disney+, firmware al día.
|Android TV / Google TV
|Philips, Sony Bravia, TCL, Sharp, NVIDIA Shield, Xiaomi Mi Box, Dynalink, otros con Android TV/Google TV.
|Android TV con Android 5.0 o superior
|Otras marcas
|Vestel, Sunny, Saba, Sogo, Nevir y TVs con Android TV integrado.
|Compatibilidad con app Disney+ en su tienda.
|Dispositivos Android TV externos
|TV Box Android certificados (p.ej. NVIDIA Shield, Xiaomi Mi Box).
|Android 5.0+ y Google Play Store.
|Apple TV
|Apple TV 4.ª generación o posterior.
|tvOS compatible con la app Disney+.
|Amazon Fire TV
|Fire TV / Fire TV Stick con Fire OS 5.0 o superior.
|Fire OS actualizado, tienda de apps Amazon.
|Chromecast
|Chromecast 2.ª generación o posterior, Chromecast con Google TV.
|Red Wi‑Fi estable, app móvil o Google TV para controlar.
|Otros dispositivos conectados
|Google Nest Hub, Nest Hub Max, algunos decodificadores de TV paga (Flow, etc.).
|Soporte oficial de la operadora y app Disney+ integrada.
Móviles y tablets
|Tipo de dispositivo
|Compatibilidad
|Requisitos mínimos técnicos
|Android (móvil/tablet)
|Teléfonos y tablets Android.
|Android 5.0 (Lollipop) o posterior; memoria libre para la app.
|iPhone
|iPhone compatibles con la versión reciente de la app.
|iOS 16.4 o posterior
|iPad
|iPad con iPadOS compatible.
|Versión de iPadOS equivalente a iOS 16.4 o mayor.
|Tablets Amazon Fire
|Dispositivos Fire con Fire OS 5.0 o superior.
|Fire OS actualizado, Amazon Appstore.
Computadoras y navegadores
|Plataforma
|Cómo se ve Disney+ Premium
|Requisitos mínimos técnicos
|PC Windows
|Navegadores compatibles (Chrome, Edge, Firefox).
|Versión reciente del navegador, conexión de banda ancha.
|Mac
|Navegadores compatibles (Safari, Chrome, Firefox).
|Sistema y navegador actualizados.
|Laptops en general
|Acceso vía navegador web a Disney+.
|Soporte de DRM (Widevine/PlayReady) y buena conexión.
Consolas de videojuegos
|Consola
|Compatibilidad
|Requisitos mínimos técnicos
|Xbox One
|App Disney+ disponible en Microsoft Store.
|Consola actualizada y con acceso a tienda.
|Xbox Series X
|S
|App Disney+ disponible.
|PlayStation 4
|App Disney+ en PlayStation Store.
|Firmware reciente, cuenta PSN.
|PlayStation 5
|App Disney+ en «Multimedia» > «Todas las aplicaciones».
|Firmware reciente, conexión a internet.
Horario, TV y dónde ver en vivo el FC Barcelona vs. Galatasaray por UEFA Champions League 2026-27
- Fecha: Martes, 13 de octubre de 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Galatasaray por la Jornada 2 de la UEFA Champions League 2026-27
- Hora: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT (USA)
- Canal en Estados Unidos: ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)
- Streaming: Disney Plus Premium
- Estadio: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, Estambul, Turquía.