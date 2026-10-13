Por la Jornada 2 de la fase de liga de la Champions League 2026, el FC Barcelona y el Galatasaray se enfrentarán en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park este martes 13 de octubre. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El FC Barcelona vs. Galatasaray por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Galatasaray en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Galatasaray por la Champions League 2026 este martes 13 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Galatasaray?

Este martes 13 de octubre se podrá ver el FC Barcelona vs. Galatasaray por la Champions League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, Univision NOW, UniMÁS

México: FOX One

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Brasil: Max Brazil

Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Paraguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Guatemala: Disney+ Premium Norte

Honduras: Disney+ Premium Norte

Panamá: Disney+ Premium Norte