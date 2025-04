TNT Sports y ESPN Premium EN VIVO - dónde ver River vs. Boca vía Pack Fútbol TV y Disney Plus Online por el Superclásico Argentina 2025: el partido más esperado del fútbol argentino se juega este domingo 20 de abril a las 15:30 (hora de Argentina) en el Estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura. El Superclásico se podrá ver EN VIVO exclusivamente a través de TNT Sports y ESPN Premium, disponibles para quienes tengan contratado el Pack Fútbol TV, mientras que quienes prefieran verlo por streaming podrán hacerlo online mediante Disney Plus, además de las plataformas Flow, DGO y Telecentro Play. Con ambos equipos ya clasificados a los octavos de final, el River vs. Boca 2025 definirá posiciones clave en las zonas, por lo que se espera un duelo vibrante.

River Plate recibe a Boca Juniors este domingo 27 de abril en el Estadio Monumental en una nueva edición del Superclásico argentino por la Jornada 15 de la Liga de Fútbol Profesional de Argentina. | Crédito: GEC