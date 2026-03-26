Bolivia y Surinam se citan en un duelo decisivo que puede cambiar su historia. Este jueves 26 de marzo, La Verde saltará al césped del Estadio BBVA de Guadalupe, en Monterrey, para disputar la semifinal de la Llave 2 del Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un partido que no concede margen de error. El encuentro comenzará a las 16:00 horas del Tiempo del Centro de México (18:00 en La Paz; 6 p.m. ET / 3 p.m. PT) , con un país entero pendiente de cada jugada. Si Bolivia consigue el pase, el 31 de marzo la espera Irak, amparada en su mejor ubicación en el Ranking FIFA (57 contra 76), en una final que repartirá el último billete al exigente Grupo I, donde ya aguardan Francia, Senegal y Noruega.

¿Quieres ver el partido de La Verde en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público boliviano estará a cargo de TiGo Sports. A continuación, te explicamos los números de los canales para sintonizar la señal y la forma de verlo online.

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026?

TiGo Sports se encargará de televisar el duelo Bolivia vs. Surinam EN VIVO por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de los siguientes canales:

Canal 700 SD

Canales 701 HD o 718 HD

Canales 508 DTH y 703 DTH

¿Cómo ver TiGo Sports Online, Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026?

La señal de TiGo Sports también puede ver por streaming en Internet desde el teléfono móvil, PC y televisores Smart TV. Aquí te contamos las opciones disponibles:

Pasos básicos:

1) Descarga la app Tigo Sports Bolivia desde Google Play o App Store.

2) Abre la app y toca en “Ingresa”.

3) Elige la opción correo y contraseña.

4) Inicia sesión con el mismo correo que usas en Mi Tigo (o crea tu cuenta si aún no la tienes).

5) Asegúrate de tener un plan de Tigo con acceso a Tigo Sports (móvil, fijo o Streaming Lite).

6) Con conexión WiFi o datos, entra a la sección “En vivo” y selecciona el canal TiGo Sports para ver los partidos.

7) Requisitos mínimos: smartphone Android 4+ o iOS 7+, cuenta activa de Tigo y conexión a Internet estable.

En la PC o laptop:

Entra al sitio de tu operador (Tigo o Entel TV si incluye Tigo Sports) e inicia sesión para usar la TV online.

También puedes usar un emulador Android (como LDPlayer o GameLoop), instalar la app Tigo Sports Bolivia y entrar con tu cuenta.

En Smart TV:

Si tu operador ofrece app de TV (Entel TV, etc.), descárgala en tu Smart TV, inicia sesión y busca el canal TiGo Sports en la parrilla.

NOTA: Si estás fuera de Bolivia, el acceso directo puede estar restringido y muchos usuarios recurren a VPN para conectarse con IP boliviana y luego usar la app o la web de Tigo Sports.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026

Día : Jueves 26 de marzo de 2026

: Jueves 26 de marzo de 2026 Evento : Repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Partido : Bolivia vs. Surinam

: Bolivia vs. Surinam Hora : 18:00 de La Paz

: 18:00 de La Paz Canal : TiGo Sports

: TiGo Sports Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México)