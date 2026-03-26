Este jueves 26 de marzo, mira el partido de Bolivia vs. Surinam EN VIVO a través de la señal gratuita de Bolivia TV, que pasará en TV abierta el juego por el Repechaje al Mundial 2026 . Este encuentro se disputará en el Estadio BBVA Bancomer de la ciudad de Nuevo León, México y será la primera etapa de este Torneo Clasificatorio para asistir a la próxima Copa del Mundo. Cabe destacar que el ganador, enfrentará el próximo martes 31 de marzo a la selección de Irak, que se clasificó directamente a la última fase por ocupar una mejor posición en el ránking FIFA.

¡Bolivia busca el Mundial! Mira el partido contra Surinam en vivo por FBF Play y Fútbol Canal. Te decimos dónde ver el repechaje al Mundial 2026 por streaming y online gratis. ¡Apoya a la Verde desde cualquier lugar de Estados Unidos! | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Cómo ver Bolivia TV EN VIVO para seguir Bolivia vs. Surinam por Repechaje al Mundial 2026?

La señal de Bolivia TV es la señal oficial del canal del estado, que estará transmitiendo este duelo histórico de Bolivia ante Surinam. Para ver este canal tienes hasta 4 opciones:

Ingresa a la página web oficial de Bolivia TV y mira su señal sin necesidad alguna de registro.

Ingresa a la cuenta oficial de Bolivia TV en YouTube y sigue su señal “en vivo” desde cualquier dispositivo móvil.

Ingresa a la cuenta oficial de Bolivia TV en Facebook e ingresa a su sección de “Facebook Live”, pero espera a que inicie su transmisión.

Mira la señal de Bolivia TV por televisión abierta o de cable, que es completamente gratuita para todo el público.

¿Dónde ver Bolivia TV en Televisión GRATIS desde Bolivia?

Tigo

La Paz → canal 7

Santa Cruz → canal 7

Cochabamba → canal 7

Tarija → canal 7

Sucre → canal 7

Oruro → canal 7

Potosí → canal 7

Yacuiba → canal 7

Entel

Canal 7

Cotas

Canal 7

Comteco

Canal 7

Bolivia vs. Surinam: horario, TV y dónde ver en vivo por Repechaje Mundial 2026

Horario : 6:00 p.m. La Paz / 4:00 p.m. Ciudad de México

: 6:00 p.m. La Paz / 4:00 p.m. Ciudad de México Partido : Bolivia vs. Surinam por Repechaje al Mundial 2026

: Bolivia vs. Surinam por Repechaje al Mundial 2026 Fecha : Jueves 26 de marzo de 2026

: Jueves 26 de marzo de 2026 TV : Bolivia TV

: Bolivia TV Streaming : Bolivia TV vía YouTube o Facebook Live

: Bolivia TV vía YouTube o Facebook Live Estadio : Estadio BBVA Bancomer de Monterrey, Nuevo León, México