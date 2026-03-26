Este jueves 26 de marzo, la Selección de Bolivia afronta un desafío determinante cuando se mida ante la Selección de Surinam en las semifinales del torneo clasificatorio rumbo al Mundial 2026 . El encuentro se disputará en el Estadio BBVA desde las 6:00 p.m. (hora de La Paz y ET) y 4:00 p.m. (hora de México) . Bajo la dirección de Óscar Villegas, la ‘Verde’ llega como representante de Conmebol tras haber finalizado en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, decidida a dar el golpe en esta instancia clave.

Por su parte, la ‘Natio’, comandada por Henk ten Cate, se ha convertido en una de las grandes sorpresas del proceso clasificatorio al avanzar como uno de los mejores de su grupo en Concacaf, dejando atrás a selecciones competitivas de la región. El ganador de este intenso cruce dará un paso más hacia la Copa del Mundo, ya que enfrentará a Irak en la siguiente fase por el ansiado boleto mundialista. Si te encuentras en Bolivia, podrás seguir cada jugada y vivir el partido al detalle a través de la plataforma digital de la FBF, donde se ofrecerá la transmisión online con cobertura completa desde el terreno de juego.

¿Cómo ver FBF Play EN VIVO, Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026?

FBF Play es la app oficial de la Federación Bolivia de Fútbol (FBF) que se encarga de transmitir todos los partidos de la selección boliviana de fútbol en el repechaje rumbo al Mundial 2026. Podrás ver el partido de La Verde frente a Surinam descargando la app de FBF Play en Google Play Store (Android) y App Store de Apple (iOS) por un precio de Bs 30.

¿Cómo contratar FBF Play?

Los usuarios y púbico en general podrán adquirir el acceso a la app “ FBF Play ” mediante el sitio web www.entel.bo con una tarjeta Hola Prepago del corte correspondiente de Bs 30 .

” mediante el sitio web www.entel.bo con una tarjeta Hola Prepago del corte correspondiente de . La única tarifa de FBF Play es de Bs 30 por cada partido seleccionado.

es de por cada partido seleccionado. Oferta válida únicamente en el monto establecido, no aplica acumulación de recarga de crédito.

La vigencia del acceso es a partir de la compra hasta la finalización del partido elegido y bajo los términos y condiciones de la app FBF Play y Entel S.A.

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como para la navegación dentro de la misma. La calidad de transmisión del servicio de la app FBF Play dependerá de las condiciones de red de su operador, velocidad contratada por el usuario y señal enviada por la FBF. Entel SA no se responsabiliza de la calidad del servicio de Internet de otros operadores.

dependerá de las condiciones de red de su operador, velocidad contratada por el usuario y señal enviada por la FBF. Entel SA no se responsabiliza de la calidad del servicio de Internet de otros operadores. La app de FBF Play se encuentra en Google Play Store para Android y App Store para iOS .

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Bolivia vs. Surinam: fecha, horario, TV y dónde ver repechaje al Mundial 2026

Fecha : Jueves, 26 de marzo de 2026.

: Jueves, 26 de marzo de 2026. Torneo : Semifinal del repechaje al Mundial 2026; el ganador enfrentará a Irak.

: Semifinal del repechaje al Mundial 2026; el ganador enfrentará a Irak. Hora : 5:00 p. m. Perú, 6:00 p. m. Bolivia (16:00 hora local en Monterrey).

: 5:00 p. m. Perú, 6:00 p. m. Bolivia (16:00 hora local en Monterrey). Canal de TV / Streaming : App de FBF Play.

: App de FBF Play. Lugar: Estadio BBVA de Monterrey, México.