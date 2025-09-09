El Alto será escenario de un duelo que puede ser histórico para el equipo que comanda Óscar Villegas. Con 17 puntos en su haber y jugando a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, Bolivia juega contra Brasil en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, este martes 9 de septiembre, a partir de las 7:30 p.m. (hora local) con la posibilidad de llegar a zona de repechaje. Para todo el público boliviano que quiere seguir la cobertura del partido en vivo online por TV y streaming, podrá hacerlo por la señal de TiGo Sports.

Dónde ver TiGO Sports en vivo, el partido Bolivia vs. Brasil

Conoce las formas de poder ver TiGO Sports en vivo online, el partido entre Bolivia vs. Brasil por la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, que se juega en el Estadio El Alto, ciudad de La Paz.

Señal en Bolivia: transmisión exclusiva por Tigo Sports en televisión por cable.

transmisión exclusiva por en televisión por cable. Streaming: disponible en la app Tigo Sports , para móviles, tablets y Smart TV.

disponible en la , para móviles, tablets y Smart TV. Acceso: gratis para clientes de Tigo con cuenta activa en la plataforma.

A qué hora se juega el partido Bolivia vs. Brasil por Eliminatorias

Conoce los horarios por país para ver el partido de la última jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026 entre Bolivia vs. Brasil desde La Paz.

Zona Hora Local Colombia 06:30 PM Venezuela 07:30 PM Argentina 08:30 PM Chile 07:30 PM Ecuador 06:30 PM Perú 06:30 PM Bolivia 07:30 PM Paraguay 08:30 PM Uruguay 08:30 PM EE.UU. Este (Nueva York) 07:30 PM EE.UU. Central (Chicago) 06:30 PM EE.UU. Pacífico (Los Ángeles) 04:30 PM México Centro (CDMX) 05:30 PM

Alineaciones posibles de Bolivia y Brasil

Bolivia(4-3-3): Lampe; Medina, Haquín, Morales, Roberto Fernández; Matheus, Vaca, Villamil; Sagredo, Algaranaz y Terceros. Seleccionador: Óscar Villegas.

Brasil(4-2-4-1): Krepski; Wesley, Thiago Ribeiro, Marquinhos, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Andrey Santos; Paquetá, Raphinha, Joao Pedro; Richarlison.