El lunes 13 de octubre a las 20:00 horas , Nicaragua y Costa Rica se medirán en el estadio Nacional por la fecha 4 del grupo C de las Eliminatorias CONCACAF. Ambos equipos buscarán mejorar sus resultados previos: Costa Rica llega con una derrota de la jornada pasada, mientras que Nicaragua logró empatar, sumando un punto. Infórmate sobre cómo y dónde seguir el encuentro en vivo por televisión abierta y streaming en línea.

Conoce por qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO y EN DIRECTO por la Jornada 4 de las Eliminatorias. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver Teletica EN VIVO, Costa Rica vs. Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf 2025?

La señal de Teletica se puede ver en vivo y en directo en los canales de Claro TV, Cabletica, Sky, TiGo Star, Telecable y Kölbi. Revisa la guía TV para ver las acciones del partido entre Costa Rica y Nicaragua en vivo por las Eliminatorias de la Concacaf 2026.

Canal 7 de UHF (Zona Norte y Zona Sur)

Canal 7.1 ( Teletica HD ), Canal 7.2 ( Teletica Radio ) y Canal 10.1 ( Xpertv HD ) de TDT

), Canal 7.2 ( ) y Canal 10.1 ( ) de TDT Canal 7 HD de Cabletica PlusTV

Canal 138 HD de Claro TV

Canal 187 HD de Sky

Canal 7 HD de TiGo Star

Canales 7 SD, 700 HD, 17 Dif. de Cabletica

Canales 7 SD y 707 HD de TiGo

Canales 7 SD y 707 HD de Telecable

Canales 7 A, 7 TVA y 40 D de Kölbi

¿Cómo escuchar Teletica Radio 91.5 FM online gratis?

Escucha el partido de la selección de Costa Rica ante Honduras por Eliminatorias Concacaf 2026 en RADIO Teletica Deportes, que se encuentra disponible en la emisora 91.5 FM o, también, puedes seguirlo desde la página web: www.teletica.com.

¿Cómo ver Teletica EN VIVO ONLINE por Internet?

Si no te encuentras en casa y deseas ver la programación de Teletica. desde tu teléfono celular o la tabla, descargar las aplicaciones disponibles en Google Play Store y App Store.

¿Cómo ver TDMAX EN VIVO, Costa Rica vs. Nicaragua por Eliminatorias Concacaf 2026?

El contenido Teletica, TD+, TD+ 2 y Teletica Radio lo puedes ver con la app de TDMAX (www.tdmax.com) por el precio de 5.99 dólares, en el plan mensual, y 69.9, plan anual. De esta manera, podrás disfrutar del contenido de lo mejor de la televisión de Costa Rica desde dispositivos móviles, tablets y Smart TV (AppleTV, FireTV y AndroidT).

Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes 13 de octubre de 2025

Martes 13 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica, San José

Estadio Nacional de Costa Rica, San José Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Canal TV: Canal 7 de Teletica

Canal 7 de Teletica Streaming: TD+