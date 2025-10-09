La jornada 3 del Grupo C de la clasificación de Concacaf para el Mundial United 2026 continúa con el encuentro entre Honduras vs. Costa Rica, este jueves 09 de octubre, a partir de las 20:00 hora local en el Estadio General Francisco Morazán . ¿Quieres ver el juego de La Sele en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del partido de La Sele para el público costarricense será exclusivo del Canal 7 de Teletica Deportes por señal abierta y cableoperadores.

¿Cómo ver Teletica En Vivo, Costa Rica vs. Honduras GRATIS ONLINE?

La señal de Teletica se puede ver en vivo y en directo en los canales de Claro TV, Cabletica, Sky, TiGo Star, Telecable y Kölbi. Revisa la guía TV para ver las acciones del partido entre Costa Rica vs. Honduras por la jornada 3 de las Eliminatorias CONCACAF.

Canal 7 de UHF (Zona Norte y Zona Sur)

Canal 7.1 ( Teletica HD ), Canal 7.2 ( Teletica Radio ) y Canal 10.1 ( Xpertv HD ) de TDT

), Canal 7.2 ( ) y Canal 10.1 ( ) de TDT Canal 7 HD de Cabletica PlusTV

Canal 138 HD de Claro TV

Canal 187 HD de Sky

Canal 7 HD de TiGo Star

Canales 7 SD, 700 HD, 17 Dif. de Cabletica

Canales 7 SD y 707 HD de TiGo

Canales 7 SD y 707 HD de Telecable

Canales 7 A, 7 TVA y 40 D de Kölbi

Conoce por qué canal TV y dónde ver online el partido Honduras vs. Costa Rica EN VIVO GRATIS, por las Eliminatorias Concacaf 2025. (Foto: Composición Mag)

¿Cuál es la emisora y cómo escuchar Teletica Radio de Costa Rica?

Escucha el partido de la selección de Costa Rica ante Honduras por las Eliminatorias 2026 en RADIO Teletica Deportes, que se encuentra disponible en la emisora 91.5 FM o, también, puedes seguirlo desde la página web: www.teletica.com.

Cómo ver Costa Rica vs. Honduras por Teletica (Canal 7) en vivo y online por Internet

Si no te encuentras en casa y deseas ver la programación de Teletica. desde tu teléfono celular o la tabla, descargar las aplicaciones disponibles en Google Play Store y App Store.

¿Cómo descargar TDMAX para ver el partido entre Costa Rica vs. Honduras EN VIVO ONLINE?

El contenido Teletica, TD+, TD+ 2 y Teletica Radio lo puedes ver con la app de TDMAX (www.tdmax.com) por el precio de 5.99 dólares, en el plan mensual, y 69.9, plan anual. De esta manera, podrás disfrutar del contenido de lo mejor de la televisión de Costa Rica desde dispositivos móviles, tablets y Smart TV (AppleTV, FireTV y AndroidT).

Fecha, horario, TV y online el partido Costa Rica vs. Honduras

Horario : 20:00 (San José)

: 20:00 (San José) Fecha : Jueves 09 de octubre de 2025

: Jueves 09 de octubre de 2025 TV : Teletica (Canal 7) | Streaming : TD+ (TDMas)

: Teletica (Canal 7) | : TD+ (TDMas) Estadio: Estadio General Francisco Morazán