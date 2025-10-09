Telemundo transmite desde Estados Unidos, el partido entre Honduras vs. Costa Rica en vivo online, este jueves 9 de octubre. (Foto: Composición Mix)
Honduras y Costa Rica reviven una de las rivalidades más apasionantes de Centroamérica en un choque crucial por la cima del Grupo C de las Eliminatorias CONCACAF 2026. El partido se jugará este jueves 9 de octubre a partir de las 22:00 (ET), 21:00 (CT) y 19:00 (PT) en el Estadio General Francisco Morazán. Si vives en Estados Unidos y quieres ver el partido en vivo online en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil, podrás hacerlo a través de la señal de Telemundo Deportes.

Conoce por qué canal TV y dónde ver online el partido Honduras vs. Costa Rica EN VIVO GRATIS, por las Eliminatorias Concacaf 2025. (Foto: Composición Mag)
Dónde ver Telemundo en vivo, Honduras vs. Costa Rica en Estados Unidos

Telemundo Deportes en los Estados Unidos se encuentra disponible en plataformas streaming como YouTube TV, fubo, Hulu, Sling TV y DIRECTV Stream para seguir la cobertura del partido entre Honduras vs. Costa Rica, por la Jornada 3 de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026. Guadalajara vs. América en vivo online. Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV.

ESTADO/REGIÓN DE EE.UU.CABLE / CABLEOPERADOR
Telemundo en Albuquerque, Nuevo MéxicoCanal 2 en señal local
Canal 18 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, GeorgiaCanal 47.2 de señal local
Canal 18 de Xfinity
Canal 24 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Austin, TexasCanal 42.2 de señal local
Canal 55 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Bakersfield, CaliforniaCanal 13 de señal local
Canal 30 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Baltimore, MarylandCanal 4.3 de señal local
Canal 565 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en el Bronx, Nueva YorkCanal 47 de señal local
Canal 47 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 16 y 1007 de Optimum
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Brooklyn, Nueva YorkCanal 47 de señal local
Canal 47 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 16 y 1007 de Optimum
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Buffalo, Nueva YorkCanal 60 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Charlotte, Carolina del NorteCanal 9.2 de señal local
Canal 803 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, IllinoisCanal 4 de Xfinity
Canales 5.3 y 44 de señal local
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cincinnati, OhioCanal 25 de señal local
Canal 803 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cleveland, OhioCanal 6 de señal local
Canal 25 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Colorado Springs, ColoradoCanal 13.2 de señal local
Canal 13 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Columbus, OhioCanal 23.3 de señal local
Canal 25 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, TexasCanal 39 de señal local
Canal 10 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Denver, ColoradoCanal 25 de señal abierta
Canal 11 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Detroit, MichiganCanal 611 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en El Paso, TexasCanal 48 de señal local
Canal 11 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Lauderdale, FloridaCanal 51 de señal local
Canal 13 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Worth, TexasCanal 30 de señal local
Canal 10 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fresno, CaliforniaCanal 51 de señal local
Canal 11 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, TexasCanal 47 de señal local
Canal 11 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Indianápolis, IndianaCanal 47 de señal local
Canal 245 de Xfinity
Canal 355 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Jacksonville, FloridaCanal 30.4 de señal local
Canal 221 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Las Vegas, NevadaCanal 39 de señal abierta
Canal 9 de Cox
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Louisville, KentuckyCanal 358 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Memphis, TennesseeCanal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Miami, FloridaCanal 51 de señal local
Canal 13 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Milwaukee, WisconsinCanal 17 de señal local
Canal 27 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Minneapolis, MinnesotaCanal 25 de señal abierta
Canal 100 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Nueva York, NYCanal 47 de señal abierta
Canal 47 de Spectrum
Canales 16 y 1007 de Optimum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Oklahoma City, OklahomaCanal 30 de señal local
Canal 5 de Cox
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, FloridaCanal 31 de señal local
Canal 62 de Spectrum
Canal 21 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Filadelfia, PensilvaniaCanal 62 de señal local
Canal 24 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, ArizonaCanal 39 de señal local
Canal 20 de Cox
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Pittsburgh, PensilvaniaCanal 565 en Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Portland, OregónCanal 29 de señal local
Canal 26 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Sacramento, CaliforniaCanal 33 de señal local
Canal 25 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Louis, MisuriCanal 45 de señal local
Canal 333 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Paul, MinnesotaCanal 25 de señal local
Canal 100 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Salt Lake City, UtahCanal 20 de señal local
Canal 20 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Antonio, TexasCanal 60 de señal local
Canal 17 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Diego, CaliforniaCanal 48 de señal local
Canal 20 de Cox
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Francisco, CaliforniaCanal 48 de señal local
Canal 18 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San José, CaliforniaCanal 48 de señal local
Canal 18 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Seattle, WashingtonCanal 7.4 de señal local
Canal 326 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, FloridaCanal 49 de señal local
Canal 19 de Spectrum
Canal 21 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tucson, ArizonaCanal 40 de señal local
Canal 10 de Cox
Canal 10 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Washington, Distrito de ColumbiaCanal 44 de señal local
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV

Cómo, a qué hora y dónde ver Honduras vs. Costa Rica EN VIVO

  • Fecha: Jueves 09 de octubre de 2025
  • Lugar: Estadio General Francisco Morazán.
  • Horario: 20:00 horas local
  • Canal TV: Telemundo Deportes USA
  • Streaming: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV

