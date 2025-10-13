Costa Rica enfrenta a Nicaragua este martes 13 de octubre vía Telemundo Deportes por la jornada 4 de las Eliminatorias CONCACAF. (Foto: Composición Mix)
Costa Rica enfrenta a Nicaragua este martes 13 de octubre vía Telemundo Deportes por la jornada 4 de las Eliminatorias CONCACAF. (Foto: Composición Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

El Estadio Nacional será la sede del encuentro entre Costa Rica y Nicaragua el próximo lunes 13 de octubre a las 20:00, en un duelo clave por la cuarta fecha del Grupo C de las Eliminatorias CONCACAF 2026. Las dos escuadras tienen como meta superar sus resultados recientes. El equipo visitante viene de una derrota, al contrario de los locales, que consiguieron un empate en la jornada anterior. Para los espectadores en Estados Unidos, el partido estará disponible en vivo online por Telemundo Deportes y también por NBC Sports Online para quienes deseen verlo en inglés.

La transmisión del partido entre Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2026 en Estados Unidos estará disponible en Telemundo. Puedes acceder al contenido en streaming a través de su app oficial (con acceso mediante tu proveedor de TV) o por medio de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo. Revisa la disponibilidad regional y los derechos de transmisión para asegurar que puedas seguir el encuentro.

  • App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
  • Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
  • Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
  • YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
  • Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoq

Canales para ver Telemundo EN VIVO por estado y operador en EE. UU.

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para seguir el Costa Rica vs. Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf 2026.

ESTADO/REGIÓN DE EE.UU.CABLE / CABLEOPERADOR
Telemundo en Albuquerque, Nuevo MéxicoCanal 2 en señal local
Canal 18 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, GeorgiaCanal 47.2 de señal local
Canal 18 de Xfinity
Canal 24 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Austin, TexasCanal 42.2 de señal local
Canal 55 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Bakersfield, CaliforniaCanal 13 de señal local
Canal 30 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Baltimore, MarylandCanal 4.3 de señal local
Canal 565 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en el Bronx, Nueva YorkCanal 47 de señal local
Canal 47 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 16 y 1007 de Optimum
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Brooklyn, Nueva YorkCanal 47 de señal local
Canal 47 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 16 y 1007 de Optimum
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Buffalo, Nueva YorkCanal 60 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Charlotte, Carolina del NorteCanal 9.2 de señal local
Canal 803 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, IllinoisCanal 4 de Xfinity
Canales 5.3 y 44 de señal local
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cincinnati, OhioCanal 25 de señal local
Canal 803 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cleveland, OhioCanal 6 de señal local
Canal 25 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Colorado Springs, ColoradoCanal 13.2 de señal local
Canal 13 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Columbus, OhioCanal 23.3 de señal local
Canal 25 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, TexasCanal 39 de señal local
Canal 10 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Denver, ColoradoCanal 25 de señal abierta
Canal 11 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Detroit, MichiganCanal 611 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en El Paso, TexasCanal 48 de señal local
Canal 11 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Lauderdale, FloridaCanal 51 de señal local
Canal 13 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Worth, TexasCanal 30 de señal local
Canal 10 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fresno, CaliforniaCanal 51 de señal local
Canal 11 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, TexasCanal 47 de señal local
Canal 11 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Indianápolis, IndianaCanal 47 de señal local
Canal 245 de Xfinity
Canal 355 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Jacksonville, FloridaCanal 30.4 de señal local
Canal 221 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Las Vegas, NevadaCanal 39 de señal abierta
Canal 9 de Cox
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Louisville, KentuckyCanal 358 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Memphis, TennesseeCanal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Miami, FloridaCanal 51 de señal local
Canal 13 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Milwaukee, WisconsinCanal 17 de señal local
Canal 27 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Minneapolis, MinnesotaCanal 25 de señal abierta
Canal 100 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Nueva York, NYCanal 47 de señal abierta
Canal 47 de Spectrum
Canales 16 y 1007 de Optimum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Oklahoma City, OklahomaCanal 30 de señal local
Canal 5 de Cox
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, FloridaCanal 31 de señal local
Canal 62 de Spectrum
Canal 21 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Filadelfia, PensilvaniaCanal 62 de señal local
Canal 24 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, ArizonaCanal 39 de señal local
Canal 20 de Cox
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Pittsburgh, PensilvaniaCanal 565 en Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Portland, OregónCanal 29 de señal local
Canal 26 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Sacramento, CaliforniaCanal 33 de señal local
Canal 25 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Louis, MisuriCanal 45 de señal local
Canal 333 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Paul, MinnesotaCanal 25 de señal local
Canal 100 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Salt Lake City, UtahCanal 20 de señal local
Canal 20 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Antonio, TexasCanal 60 de señal local
Canal 17 de Spectrum
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Diego, CaliforniaCanal 48 de señal local
Canal 20 de Cox
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Francisco, CaliforniaCanal 48 de señal local
Canal 18 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San José, CaliforniaCanal 48 de señal local
Canal 18 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Seattle, WashingtonCanal 7.4 de señal local
Canal 326 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, FloridaCanal 49 de señal local
Canal 19 de Spectrum
Canal 21 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tucson, ArizonaCanal 40 de señal local
Canal 10 de Cox
Canal 10 de Xfinity
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Washington, Distrito de ColumbiaCanal 44 de señal local
Canal 835 de Dish
Canales 406 y 407 de DIRECTV

Fecha, horario, TV y online para ver Costa Rica vs. Nicaragua

  • Fecha: lunes 13 de octubre de 2025
  • Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica
  • Hora: 10:00 p.m. Tiempo del Este
  • Canal TV y Streaming: Telemundo Deportes
