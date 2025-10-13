El Estadio Nacional será la sede del encuentro entre Costa Rica y Nicaragua el próximo lunes 13 de octubre a las 20:00, en un duelo clave por la cuarta fecha del Grupo C de las Eliminatorias CONCACAF 2026. Las dos escuadras tienen como meta superar sus resultados recientes. El equipo visitante viene de una derrota, al contrario de los locales, que consiguieron un empate en la jornada anterior. Para los espectadores en Estados Unidos, el partido estará disponible en vivo online por Telemundo Deportes y también por NBC Sports Online para quienes deseen verlo en inglés.
La transmisión del partido entre Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2026 en Estados Unidos estará disponible en Telemundo. Puedes acceder al contenido en streaming a través de su app oficial (con acceso mediante tu proveedor de TV) o por medio de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo. Revisa la disponibilidad regional y los derechos de transmisión para asegurar que puedas seguir el encuentro.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoq
Canales para ver Telemundo EN VIVO por estado y operador en EE. UU.
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para seguir el Costa Rica vs. Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf 2026.
Fecha, horario, TV y online para ver Costa Rica vs. Nicaragua
- Fecha: lunes 13 de octubre de 2025
- Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica
- Hora: 10:00 p.m. Tiempo del Este
- Canal TV y Streaming: Telemundo Deportes