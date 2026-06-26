¡Un partido de goleadores! Si bien ambas selecciones ya aseguraron su lugar en los dieciseisavos de final. Tanto Francia como Noruega se enfrentan para definir el primer lugar del Grupo I del Mundial 2026. Además, la atracción estará en el duelo entre Erling Haaland y Kylian Mbappé. La cita de este emocionante compromiso es hoy viernes 26 de junio, a las 12:00 p.m. (PT), en Foxborough, Estados Unidos.
Tanto Haaland como Mbappé están que disputan la Bota de Oro del Mundial 2026. Ambos delanteros tienen 4 tantos. Pero la principal motivación está para el atacante francés, quien ante Noruega puede hacer historia y alcanzar (o superar) a Lionel Messi en los máximos goleadores históricos en los mundiales.
Mbappé tiene 16 tantos y Lionel Messi registra 18 goles. Un doblete ante Noruega lo alcanza y un triplete lo supera. ¿Quieres ver el partido entre Francia vs. Noruega? Telemundo Deportes te llevará EN VIVO y GRATIS todas las incidencias del compromiso.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Francia vs. Noruega por el Mundial 2026 en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de cable o televisión satelital dentro de Estados Unidos, aquí tienes una guía con algunos de los principales mercados donde estará disponible la cobertura del partido entre Francia vs. Noruega.
Telemundo en Nueva York, NY
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Miami, Florida
- Canal 51 de señal abierta
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, Florida
- Canal 31 de señal abierta
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, Florida
- Canal 49 de señal abierta
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, Georgia
- Canal 47.2 de señal abierta
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, Illinois
- Canales 5.3 y 44 de señal abierta
- Canal 4 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, Texas
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, Texas
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Los Ángeles, California
- Telemundo 52 en señal abierta
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, Arizona
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Francia vs. Noruega por el Mundial 2026 en Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo Deportes en streaming mediante su aplicación oficial con acceso de proveedor de TV y también a través de plataformas OTT compatibles con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026. Estas son algunas de las mejores opciones para seguir el partido entre Francia vs. Noruega.
App Telemundo (iOS y Android)
Permite ver la programación en vivo de Telemundo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece contenido bajo demanda, resúmenes, entrevistas y acceso a eventos deportivos especiales compatibles con Chromecast y AirPlay.
Peacock
La plataforma oficial de NBCUniversal ofrece cobertura de gran parte de los contenidos de Telemundo Deportes, además de programas especiales, análisis y contenido complementario del Mundial 2026.
Hulu + Live TV
Incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos. Su disponibilidad puede variar según la ciudad donde se encuentre el usuario.
YouTube TV
Permite acceder a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados, además de DVR ilimitado en la nube y acceso desde múltiples dispositivos.
fuboTV
Es una de las plataformas preferidas por los aficionados al deporte debido a su amplia oferta de canales deportivos, incluyendo Telemundo, Universo y FS1 en mercados compatibles.
FOX One
La plataforma oficial de FOX permitirá seguir la transmisión en inglés del encuentro mediante Fox Sports 1 para usuarios con suscripción o proveedor autorizado.
¿Cómo ver Francia vs. Noruega EN VIVO ONLINE por Peacock?
La plataforma Peacock ofrecerá acceso a la cobertura en español del Mundial 2026 para los usuarios ubicados en Estados Unidos. El servicio es compatible con:
- Smart TV Samsung y LG
- Android TV
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Roku
- Chromecast
- iPhone e iPad
- Teléfonos Android
- Computadoras Windows y Mac
Peacock forma parte de las plataformas oficiales que distribuyen la cobertura del Mundial 2026 junto a Telemundo para el mercado estadounidense.
Francia vs. Noruega por Mundial 2026: horarios, dónde ver, dónde juega y fecha del partido
|Francia vs. Noruega
|Datos del partido
|Fecha
|Viernes 26 de junio.
|Horarios
|12:00 p.m. (PT), 1:00 p.m. (MT), 3:00 p.m. (ET) y 2:00 (CT).
|Dónde ver
|Telemundo Deportes Ahora y Peacock TV (para los Estados Unidos).
|Estadio
|Estadio Gillette (Boston Stadium)
|Ciudad
|Foxborough
|Árbitro
|Michael Oliver (Inglaterra)
El encuentro entre Francia vs. Noruega se juega hoy viernes 26 de junio en el Estadio Gillette (Boston Stadium). Ambas selecciones están clasificadas a la siguiente fase del campeonato; solo definirán el primer y segundo lugar del grupo.
La transmisión oficial para Estados Unidos estará disponible mediante Telemundo Deportes EN VIVO, señal abierta de Telemundo y streaming por Peacock, además de otras plataformas compatibles con smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras.