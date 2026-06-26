¡Un partido de goleadores! Si bien ambas selecciones ya aseguraron su lugar en los dieciseisavos de final. Tanto Francia como Noruega se enfrentan para definir el primer lugar del Grupo I del Mundial 2026. Además, la atracción estará en el duelo entre Erling Haaland y Kylian Mbappé. La cita de este emocionante compromiso es hoy viernes 26 de junio, a las 12:00 p.m. (PT), en Foxborough, Estados Unidos.

Tanto Haaland como Mbappé están que disputan la Bota de Oro del Mundial 2026. Ambos delanteros tienen 4 tantos. Pero la principal motivación está para el atacante francés, quien ante Noruega puede hacer historia y alcanzar (o superar) a Lionel Messi en los máximos goleadores históricos en los mundiales.

Mbappé tiene 16 tantos y Lionel Messi registra 18 goles. Un doblete ante Noruega lo alcanza y un triplete lo supera. ¿Quieres ver el partido entre Francia vs. Noruega? Telemundo Deportes te llevará EN VIVO y GRATIS todas las incidencias del compromiso.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Francia vs. Noruega por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de cable o televisión satelital dentro de Estados Unidos, aquí tienes una guía con algunos de los principales mercados donde estará disponible la cobertura del partido entre Francia vs. Noruega.

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal abierta

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal abierta

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal abierta

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal abierta

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canales 5.3 y 44 de señal abierta

Canal 4 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal abierta

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Los Ángeles, California

Telemundo 52 en señal abierta

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal abierta

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Francia vs. Noruega por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo Deportes en streaming mediante su aplicación oficial con acceso de proveedor de TV y también a través de plataformas OTT compatibles con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026. Estas son algunas de las mejores opciones para seguir el partido entre Francia vs. Noruega.

App Telemundo (iOS y Android)

Permite ver la programación en vivo de Telemundo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece contenido bajo demanda, resúmenes, entrevistas y acceso a eventos deportivos especiales compatibles con Chromecast y AirPlay.

Peacock

La plataforma oficial de NBCUniversal ofrece cobertura de gran parte de los contenidos de Telemundo Deportes, además de programas especiales, análisis y contenido complementario del Mundial 2026.

Hulu + Live TV

Incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos. Su disponibilidad puede variar según la ciudad donde se encuentre el usuario.

YouTube TV

Permite acceder a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados, además de DVR ilimitado en la nube y acceso desde múltiples dispositivos.

fuboTV

Es una de las plataformas preferidas por los aficionados al deporte debido a su amplia oferta de canales deportivos, incluyendo Telemundo, Universo y FS1 en mercados compatibles.

FOX One

La plataforma oficial de FOX permitirá seguir la transmisión en inglés del encuentro mediante Fox Sports 1 para usuarios con suscripción o proveedor autorizado.

¿Cómo ver Francia vs. Noruega EN VIVO ONLINE por Peacock?

La plataforma Peacock ofrecerá acceso a la cobertura en español del Mundial 2026 para los usuarios ubicados en Estados Unidos. El servicio es compatible con:

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Roku

Chromecast

iPhone e iPad

Teléfonos Android

Computadoras Windows y Mac

Peacock forma parte de las plataformas oficiales que distribuyen la cobertura del Mundial 2026 junto a Telemundo para el mercado estadounidense.

Guía de televisión para el certamen mundialista. Entérese de en qué canal ver el Francia vs. Noruega en vivo hoy por el Mundial de Fútbol 2026 en los estados de Texas, California y Florida, con las señales oficiales en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

Francia vs. Noruega por Mundial 2026: horarios, dónde ver, dónde juega y fecha del partido

Francia vs. Noruega Datos del partido Fecha Viernes 26 de junio. Horarios 12:00 p.m. (PT), 1:00 p.m. (MT), 3:00 p.m. (ET) y 2:00 (CT). Dónde ver Telemundo Deportes Ahora y Peacock TV (para los Estados Unidos). Estadio Estadio Gillette (Boston Stadium) Ciudad Foxborough Árbitro Michael Oliver (Inglaterra)

El encuentro entre Francia vs. Noruega se juega hoy viernes 26 de junio en el Estadio Gillette (Boston Stadium). Ambas selecciones están clasificadas a la siguiente fase del campeonato; solo definirán el primer y segundo lugar del grupo.

La transmisión oficial para Estados Unidos estará disponible mediante Telemundo Deportes EN VIVO, señal abierta de Telemundo y streaming por Peacock, además de otras plataformas compatibles con smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras.