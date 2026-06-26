Con el Gillette Stadium como escenario de fondo, Francia y Noruega protagonizarán un verdadero choque de titanes en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 cuando se enfrenten por este viernes 26 de junio (16:00 horas de Buenos Aires; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) . Con la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final, el duelo entre Les Bleus y los Vikingos Rojos definirá cuál de las dos escuadras llegará a la próxima ronda como líder de su sector. ¿Quieres ver el duelo Francia vs. Noruega en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS (ESTADOS UNIDOS), 26/06/2026. Telemundo Deportes Ahora te llevará EN VIVO el partido entre Francia vs. Noruega por la última fecha del Grupo I del Mundial 2026 en el Estadio Gillette (Boston Stadium), Foxborough, Estados Unidos. FOTO creada por Gemini.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, el partido Francia vs. Noruega por el Mundial 2026?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre Francia y Noruega por la Jornada 3 del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

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Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

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¿Cómo ver DIRECTV GO (DGO) ONLINE, el partido Francia vs. Noruega por el Mundial 2026?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol mundial, entre ellos el encuentro entre Francia y Noruega correspondiente a la Fecha 3 del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

Horario, TV y dónde ver el partido Alemania — Curazao en vivo por el Mundial 2026

Horario : 16:00 horas de Buenos Aires; 21:00 del horario peninsular (20:00 en Islas Canarias)

: 16:00 horas de Buenos Aires; 21:00 del horario peninsular (20:00 en Islas Canarias) Partido : Francia vs. Noruega, por la Jornada 3 del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 26

: Francia vs. Noruega, por la Jornada 3 del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 26 Fecha : Viernes, 26 de junio de 2026

: Viernes, 26 de junio de 2026 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV Go (DGO)

: DIRECTV Go (DGO) Estadio : Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos)

Francia y Noruega se enfrentan por la tercera fecha del Grupo I del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el partido Francia vs. Noruega

¿Cuándo y dónde se juega?

El partido se disputa el viernes 26 de junio de 2026 a las 3:00 p.m. (hora local de Boston, EDT). El recinto es el Estadio de Boston —conocido comúnmente como Gillette Stadium— en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. La hora equivalente en España es las 21:00 (horario peninsular).

¿En qué fase del torneo está este encuentro?

Es la tercera jornada del Grupo I, que también integran Senegal e Irak.

¿Cuál es el contexto deportivo de Francia?

Francia llega dirigida por Didier Deschamps, quien le dirá adiós al banquillo al término del torneo y su puesto será ocupado por Zinedine Zidane. Les Bleus, ya clasificados a dieciseisavos de final como líderes del Grupo I por mejor diferencia de goles, aspiran a terminar la primera fase con el puntaje perfecto.

¿Qué representa Curazao en este Mundial?

A la selección de Noruega le va excelente hasta el momento en el Mundial 2026, habiendo asegurado ya su clasificación a los dieciseisavos de final tras ganar sus dos primeros partidos en el Grupo I. El conjunto nórdico dirigido por Ståle Solbakken ha tenido un regreso soñado a las Copas del Mundo luego de 28 años de ausencia.

¿Cómo ver el partido en TV y en línea?

En Estados Unidos : la transmisión oficial tanto para televisión como streaming se verá por Peacock , FOX , FOX One , Telemundo y Telemundo App .

: la transmisión oficial tanto para televisión como streaming se verá por , , , y . En España : la transmisión oficial incluye DAZN y TVE (TVE 1 y RTVE Play) .

: la transmisión oficial incluye y . En Latinoamérica: las señales autorizadas y las transmisiones con estadísticas suelen estar a cargo de ESPN y plataformas locales de streaming deportivo.

¿Dónde comprar entradas y cuánto cuestan?

En mercados de reventa autorizados, los precios de inicio en la categoría más baja se sitúan alrededor de $898 USD de acuerdo a SeatPick, aunque varían según disponibilidad, ubicación del asiento y demanda. Revisa siempre plataformas oficiales y revendedores autorizados para evitar fraudes.