Noé Yactayo
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La pondrá en marcha la defensa de su título mundial cuando enfrente a Argelia este martes 16 de junio (22:00 horas de Buenos Aires; 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) por la primera jornada del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, donde Lionel Messi liderará a una Albiceleste que llega como vigente campeona del mundo y una de las máximas candidatas a conquistar nuevamente el trofeo más importante del fútbol internacional.

¿Quieres ver el juego de la Scaloneta en tu televisor Smart TV, teléfono celular, Tablet o PC? La transmisión oficial del partido para el público argentino se verá en señal abierta por el canal 11 de Telefe y el servicio streaming de Mi Telefe.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Argelia por la fecha 1 del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026.

  • Canal 10 de Cablevisión Flow
  • Canal 10 de Super Canal
  • Canal 10 de TeleRed
  • Canal 10 de Movistar TV
  • Canal 12 de Telecentro
  • Canal 17 de Megacable
  • Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
  • Canal 603 de Cablevideo
  • Canal 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Descarga las para ver el partido Argentina vs. Argelia desde tu teléfono móvil, Smart TV, PC o Tablet desde Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

Argentina vs. Argelia: horario, TV y dónde ver partido en vivo por el Mundial 2026

  • Fecha: Martes 16 de junio de 2026
  • Horario: 22:00 horas de Buenos Aires
  • TV: Telefe | Streaming: Mi Telefe
  • Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos)
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Fecha 1 del Grupo J
TV PÚBLICA, TYC SPORTS, TELEFE y DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Argelia por TV abierta y Online | Mundial 2026 | VIDEO
Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo J desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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