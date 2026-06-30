Ecuador se juega su clasificación a la siguiente ronda frente a México, en uno de los partidos más electrizantes del Mundial 2026. El enfrentamiento será este martes 30 de junio desde las 21:00 horas ET en el Estadio Azteca de Ciudad de México (CDMX) . ¿Quieres ver GRATIS el partido Ecuador vs. México EN VIVO y EN DIRECTO desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público ecuatoriano estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta, además de DIRECTV Sports Ecuador en televisión por suscripción y diversas opciones digitales. Aquí te contamos cómo acceder de forma segura y legal a la cobertura del encuentro sin recurrir a sitios piratas.

Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido México vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO por 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver TELEAMAZONAS EN VIVO, Ecuador vs. México por el Mundial 2026?

En el Canal 5 de la televisión abierta podrás captar la señal gratuita de Teleamazonas en prácticamente todo el territorio ecuatoriano. Asimismo, el canal se encuentra disponible en distintos cableoperadores nacionales para quienes prefieran seguir el partido mediante televisión por suscripción.

Estos son algunos de los números de canal donde podrás encontrar la señal de Teleamazonas para ver el Ecuador vs. México EN VIVO por los dieciseisavos de final del Mundial 2026:

Canal 180 de DIRECTV

Canal 3043 de Inter Satelital

Canal 8 de TV Cable (Ambato)

Canal 11 de TV Cable (Cuenca)

Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)

Canal 13 de TV Cable (Ibarra)

Canal 5 de TV Cable (Loja)

Canal 11 de TV Cable (Machala)

Canal 5 de TV Cable (Manta)

Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)

Canal 5 de TV Cable (Quito)

Señal satelital de Claro TV

Además de Teleamazonas, el compromiso también estará disponible mediante DIRECTV Sports Ecuador, uno de los canales oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026 para el territorio ecuatoriano.

¿Cómo ver GRATIS Ecuador vs. México por TELEAMAZONAS EN VIVO por Internet?

Los aficionados ecuatorianos también podrán seguir el partido entre Ecuador y México mediante la señal online de Teleamazonas a través de su sitio web oficial. Esta alternativa permite acceder a la transmisión desde diferentes dispositivos con conexión a internet.

Opciones para ver Ecuador vs. México EN VIVO online:

Sitio web oficial de Teleamazonas

Aplicación móvil de Teleamazonas (según disponibilidad)

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

DIRECTV GO compatible con Smart TV, celulares, tablets y computadoras

La cobertura digital ofrecerá imágenes en directo, comentarios, análisis previos y seguimiento completo de uno de los partidos más importantes para la selección ecuatoriana en la fase de grupos.

Consulta en qué canal de Estados Unidos pasan el partido de Ecuador vs. México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Una guía de canales completa para la comunidad hispana en el territorio norteamericano. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Fecha, horario y dónde ver Ecuador vs. México EN VIVO desde Buenos Aires

Fecha: Martes, 30 de junio de 2026

Martes, 30 de junio de 2026 Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México, México

Estadio Azteca, Ciudad de México, México Horario: 20:00 horas de Quito

20:00 horas de Quito Canal TV: Canal 5 de Teleamazonas

Canal 5 de Teleamazonas Streaming: DGO