México afronta un compromiso decisivo frente a Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026. El encuentro promete grandes emociones y millones de aficionados podrán seguirlo EN VIVO gracias a la transmisión de Canal 5 y TUDN, que llevarán todas las incidencias del partido por televisión y plataformas digitales en México.

Si no quieres perderte ningún detalle del choque entre el Tri y la selección ecuatoriana, en esta nota te contamos cómo ver Canal 5 y TUDN EN VIVO por televisión e Internet, además de los horarios oficiales del encuentro en México y otros países para que disfrutes del partido desde cualquier lugar.

¿Cómo ver Canal 5 y TUDN EN VIVO por TV e Internet?

Los aficionados mexicanos tendrán varias alternativas para seguir el partido entre México y Ecuador a través de Canal 5 y TUDN.

Ver Canal 5 EN VIVO por televisión abierta

Canal 5 transmitirá el encuentro completamente gratis por señal abierta en gran parte del territorio mexicano. Solo será necesario sintonizar el canal mediante una antena digital o con tu proveedor de televisión.

Ver TUDN EN VIVO por televisión

El partido también estará disponible en TUDN, canal incluido en diversos servicios de televisión de paga en México.

Ver Canal 5 y TUDN online

Si prefieres seguir el encuentro desde tu celular, computadora, tablet o Smart TV, puedes hacerlo mediante las siguientes opciones:

Sitio web oficial de TUDN.

Aplicación oficial de TUDN para dispositivos móviles.

Plataforma ViX, donde algunos eventos deportivos se encuentran disponibles de acuerdo con los derechos de transmisión.

Sitio web oficial de Canal 5, que ofrece acceso a determinados eventos en vivo según disponibilidad.

Se recomienda ingresar unos minutos antes del inicio del partido para verificar que la transmisión esté disponible en tu región.

¿A qué hora juega México vs. Ecuador? Horarios por país

México y Ecuador se enfrentan este martes 30 de junio en el Estadio Azteca por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026.

País Hora México 19:00 Guatemala 19:00 Honduras 19:00 El Salvador 19:00 Nicaragua 19:00 Costa Rica 19:00 Colombia 20:00 Perú 20:00 Ecuador 20:00 Panamá 20:00 Chile 21:00 Bolivia 21:00 Venezuela 21:00 Paraguay 22:00 Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Brasil (Brasilia) 22:00 Estados Unidos (ET) 21:00 España 03:00 del miércoles 1 de julio



