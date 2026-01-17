Por la Fecha 20 de LaLiga, el Real Madrid estará frente a frente con el Levante este sábado 17 de enero. ¿Dónde se disputará el partido? Pues en el Santiago Bernabéu. El compromiso arrancará a las 2:00 pm en España, 8:00 am ET y 7:00 am en CDMX. Si te encuentras en México, podrás ver el duelo EN VIVO y EN DIRECTO vía SKY Sports. Tranquilo(a) que aquí averiguarás cómo seguir el compromiso por dicha señal. ¡Luego me lo agradeces!

El cuadro merengue no está pasando por un buen momento, ya que luego de perder la final de la Supercopa de España ante su clásico rival, el Barcelona, por 3-2, fue eliminado de la Copa del Rey a manos del Albacete, que también lo derrotó por 3-2. Debido a ello, ante el Levante buscará ‘lavarse la cara’. El tema es que su rival también quiere retomar el camino de la victoria, pues en su último compromiso (que fue por la jornada pasada de LaLiga) igualó 1-1 con el Espanyol. En definitiva, se viene un partido con muchas emociones.

El Real Madrid vs. Levante por LaLiga ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Levante por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Levante por LaLiga a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Levante por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Levante por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.