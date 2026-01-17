Un partido imperdible del sábado 17 de enero, sin duda, es el que protagonizarán Real Madrid y el Levante por la Jornada 20 de LaLiga. Ambos equipos se enfrentarán en el Santiago Bernabéu. Para que descubras a qué hora iniciará el duelo y qué canal transmitirá el compromiso, según el país en el que estés, no te vayas de aquí.

El conjunto blanco llega al encuentro en un contexto complejo, marcado por recientes resultados adversos. Primero cayó por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España y, posteriormente, quedó fuera de la Copa del Rey tras ser derrotado por el Albacete, curiosamente por el mismo marcador. Ante este escenario, el equipo buscará una reacción inmediata frente a un Levante que viene de empatar 1-1 con el Espanyol por LaLiga. Con ambos conjuntos necesitados de un triunfo, el choque promete intensidad y un desarrollo atractivo.

El partido Real Madrid vs. Levante por LaLiga promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Levante en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Levante por LaLiga este sábado 17 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 am

Estados Unidos (CT): 7:00 am

Estados Unidos (MT): 6:00 am

Estados Unidos (PT): 5:00 am

México (CDMX): 7:00 am

España: 2:00 pm

Puerto Rico: 9:00 am

República Dominicana: 9:00 am

Panamá: 8:00 am

Costa Rica: 7:00 am

El Salvador: 7:00 am

Guatemala: 7:00 am

Honduras: 7:00 am

Nicaragua: 7:00 am

Argentina: 10:00 am

Brasil (Brasilia): 10:00 am

Uruguay: 10:00 am

Chile (Santiago): 10:00 am

Paraguay: 10:00 am

Bolivia: 9:00 am

Venezuela: 9:00 am

Ecuador: 8:00 am

Perú: 8:00 am

Colombia: 8:00 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Levante?

Este sábado 17 de enero se podrá ver el Real Madrid vs. Levante por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App

México: SKY Sports México, SKY+

España: Movistar+, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, LaLiga TV Bar HD

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany, Sky Go

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Puerto Rico: ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico, NAICOM

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte