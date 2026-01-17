El calendario de LaLiga 2025/26 ofrece este sábado 17 de enero un cruce cargado de expectativas: Real Madrid y Levante se enfrentarán en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 20 del campeonato. El encuentro, fijado para las 14:00 horas (horario de invierno de Europa Central), pondrá frente a frente a dos equipos con realidades opuestas, pero con la misma necesidad de sumar.

El conjunto madridista afronta el partido en un momento sensible. La inesperada eliminación en la Copa del Rey a manos del Albacete dejó una herida abierta que se sumó al reciente tropiezo frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España. Ese doble golpe ha encendido las alarmas en la Casa Blanca, que ahora ve este duelo como una ocasión ideal para recuperar sensaciones, reencontrarse con su mejor versión y devolver la confianza a una afición acostumbrada a las grandes respuestas.

En el torneo doméstico, el Real Madrid se mantiene en la segunda plaza con 45 puntos, a solo cuatro del liderato, por lo que cada jornada adquiere carácter de final. El choque ante el Levante se perfila como un examen decisivo para no ceder terreno en la lucha por el título. Del otro lado, el equipo visitante asume el reto sin complejos, consciente de que puntuar en el Bernabéu podría convertirse en un impulso determinante para escalar posiciones y fortalecer su proyecto en esta exigente temporada.

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Levante EN VIVO?

El partido Real Madrid vs. Levante por la fecha 20 de LaLiga EA Sports 2025-26 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV , y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Real Madrid vs. Levante por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el sábado 20 de diciembre a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Real Madrid vs. Levante por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Real Madrid vs. Levante’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs. Levante por LaLiga de España

Fecha : Sábado 17 de enero 2026

: Sábado 17 de enero 2026 Partido : Real Madrid vs. Levante

: Real Madrid vs. Levante Hora : 8:00 a.m. ET / 5:00 a.m. PT (USA); 8:00 a.m. (PER/COL/ECU); 10:00 a.m. (ARG/CHI)

: 8:00 a.m. ET / 5:00 a.m. PT (USA); 8:00 a.m. (PER/COL/ECU); 10:00 a.m. (ARG/CHI) Canal : DSports (DIRECTV)

: DSports (DIRECTV) Streaming: DGO (DIRECTV GO)