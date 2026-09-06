El FC Barcelona visita al Valencia CF en Mestalla por la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, en uno de los partidos de mayor atención del fútbol español. El equipo azulgrana buscará imponer condiciones fuera de casa este domingo 6 de septiembre, desde las 8:15(hora CDMX), ante un cuadro valencianista que contará con el respaldo de su afición en uno de los estadios más emblemáticos de España. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Desde México y otros países de Centroamérica, podrás sintonizar la señal de SKY Sports o usar la plataforma de streaming SKY Plus por TV y streaming online.
¿Dónde ver Sky Sports EN VIVO el partido FC Barcelona - Valencia CF HOY 6 de septiembre?
FC Barcelona - Valencia se juega el domingo 6 de septiembre de 2026 en Mestalla, por la jornada 4 de LaLiga 2026-27. Para México y varios países de Centroamérica, la señal indicada es SKY Sports, disponible en TV de paga y mediante la plataforma de streaming SKY+.
|País / territorio
|Canal de TV
|Dial SKY
|Cómo verlo online
|Hora del partido
|México
|SKY Sports
|516 (SD)
/
1516 (HD)
|SKY+
con cuenta o plan activo
|08:15 h (CDMX)
|Costa Rica
|SKY Sports
|516 (SD)
/
1516 (HD)
|SKY+ / acceso digital de SKY, según plan local
|09:15 h
|Guatemala
|SKY Sports
|516 (SD)
/
1516 (HD)
|SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local
|08:15 h
|El Salvador
|SKY Sports
|516 (SD)
/
1516 (HD)
|SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local
|08:15 h
|Honduras
|SKY Sports
|516 (SD)
/
1516 (HD)
|SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local
|08:15 h
|Nicaragua
|SKY Sports
|516 (SD)
/
1516 (HD)
|SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local
|08:15 h
|Panamá
|SKY Sports
|516 (SD)
/
1516 (HD)
|SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local
|09:15 h
|República Dominicana
|SKY Sports
|516 (SD)
/
1516 (HD)
|SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local
|10:15 h
Los diales 516 (definición estándar) y 1516 (alta definición) han sido utilizados por SKY Sports para las emisiones de LaLiga en México y los mercados centroamericanos listados; conviene revisar la guía electrónica de programación de cada operador antes del inicio, ya que la asignación puntual puede variar.
Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO por LaLiga
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Valencia CF por la jornada 4 de LaLiga 2026-2027
- Hora: 08:15 (MEX), 09:15 (PER/ECU/COL), 10:15 (BOL/VEN), 11:15 (ARG/URU), 16:15 (ESP)
- TV: SKY Sports
- Streaming: SKY Plus
- Estadio: Mestalla
- Ciudad: Valencia
- País: España