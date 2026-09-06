El FC Barcelona visita al Valencia CF en Mestalla por la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, en uno de los partidos de mayor atención del fútbol español. El equipo azulgrana buscará imponer condiciones fuera de casa este domingo 6 de septiembre, desde las 8:15(hora CDMX) , ante un cuadro valencianista que contará con el respaldo de su afición en uno de los estadios más emblemáticos de España. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Desde México y otros países de Centroamérica, podrás sintonizar la señal de SKY Sports o usar la plataforma de streaming SKY Plus por TV y streaming online.

FC Barcelona juega ante Valencia por la jornada 4 de LaLiga, este domingo 14 de septiembre. Conoce cómo y dónde verlo por TV y streaming online. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver Sky Sports EN VIVO el partido FC Barcelona - Valencia CF HOY 6 de septiembre?

FC Barcelona - Valencia se juega el domingo 6 de septiembre de 2026 en Mestalla, por la jornada 4 de LaLiga 2026-27. Para México y varios países de Centroamérica, la señal indicada es SKY Sports, disponible en TV de paga y mediante la plataforma de streaming SKY+.

País / territorio Canal de TV Dial SKY Cómo verlo online Hora del partido México SKY Sports 516 (SD)

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1516 (HD) SKY+

con cuenta o plan activo 08:15 h (CDMX) Costa Rica SKY Sports 516 (SD)

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1516 (HD) SKY+ / acceso digital de SKY, según plan local 09:15 h Guatemala SKY Sports 516 (SD)

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1516 (HD) SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local 08:15 h El Salvador SKY Sports 516 (SD)

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1516 (HD) SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local 08:15 h Honduras SKY Sports 516 (SD)

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1516 (HD) SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local 08:15 h Nicaragua SKY Sports 516 (SD)

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1516 (HD) SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local 08:15 h Panamá SKY Sports 516 (SD)

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1516 (HD) SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local 09:15 h República Dominicana SKY Sports 516 (SD)

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1516 (HD) SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local 10:15 h

Los diales 516 (definición estándar) y 1516 (alta definición) han sido utilizados por SKY Sports para las emisiones de LaLiga en México y los mercados centroamericanos listados; conviene revisar la guía electrónica de programación de cada operador antes del inicio, ya que la asignación puntual puede variar.

Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO por LaLiga

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Domingo 6 de septiembre de 2026 Partido: FC Barcelona vs. Valencia CF por la jornada 4 de LaLiga 2026-2027

FC Barcelona vs. Valencia CF por la jornada 4 de LaLiga 2026-2027 Hora: 08:15 (MEX), 09:15 (PER/ECU/COL), 10:15 (BOL/VEN), 11:15 (ARG/URU), 16:15 (ESP)

08:15 (MEX), 09:15 (PER/ECU/COL), 10:15 (BOL/VEN), 11:15 (ARG/URU), 16:15 (ESP) TV: SKY Sports

SKY Sports Streaming: SKY Plus

SKY Plus Estadio: Mestalla

Mestalla Ciudad: Valencia

Valencia País: España