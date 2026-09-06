Sigue la transmisión por SKY Sports y SKY Plus para ver el partido FC Barcelona vs. Valencia CF EN VIVO por TV y online el domingo 6 de septiembre por la cuarta jornada de LaLiga. (Foto: Composición Gestión Mix)
Sigue la transmisión por SKY Sports y SKY Plus para ver el partido FC Barcelona vs. Valencia CF EN VIVO por TV y online el domingo 6 de septiembre por la cuarta jornada de LaLiga. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

El FC Barcelona visita al Valencia CF en Mestalla por la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, en uno de los partidos de mayor atención del fútbol español. El equipo azulgrana buscará imponer condiciones fuera de casa este domingo 6 de septiembre, desde las 8:15(hora CDMX), ante un cuadro valencianista que contará con el respaldo de su afición en uno de los estadios más emblemáticos de España. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Desde México y otros países de Centroamérica, podrás sintonizar la señal de SKY Sports o usar la plataforma de streaming SKY Plus por TV y streaming online.

FC Barcelona juega ante Valencia por la jornada 4 de LaLiga, este domingo 14 de septiembre. Conoce cómo y dónde verlo por TV y streaming online. (Foto: Composición Mag)
FC Barcelona juega ante Valencia por la jornada 4 de LaLiga, este domingo 14 de septiembre. Conoce cómo y dónde verlo por TV y streaming online. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver Sky Sports EN VIVO el partido FC Barcelona - Valencia CF HOY 6 de septiembre?

FC Barcelona - Valencia se juega el domingo 6 de septiembre de 2026 en Mestalla, por la jornada 4 de LaLiga 2026-27. Para México y varios países de Centroamérica, la señal indicada es SKY Sports, disponible en TV de paga y mediante la plataforma de streaming SKY+.

País / territorioCanal de TVDial SKYCómo verlo onlineHora del partido
MéxicoSKY Sports516 (SD)
/
1516 (HD)		SKY+
con cuenta o plan activo		08:15 h (CDMX)
Costa RicaSKY Sports516 (SD)
/
1516 (HD)		SKY+ / acceso digital de SKY, según plan local09:15 h
GuatemalaSKY Sports516 (SD)
/
1516 (HD)		SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local08:15 h
El SalvadorSKY Sports516 (SD)
/
1516 (HD)		SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local08:15 h
HondurasSKY Sports516 (SD)
/
1516 (HD)		SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local08:15 h
NicaraguaSKY Sports516 (SD)
/
1516 (HD)		SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local08:15 h
PanamáSKY Sports516 (SD)
/
1516 (HD)		SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local09:15 h
República DominicanaSKY Sports516 (SD)
/
1516 (HD)		SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local10:15 h

Los diales 516 (definición estándar) y 1516 (alta definición) han sido utilizados por SKY Sports para las emisiones de LaLiga en México y los mercados centroamericanos listados; conviene revisar la guía electrónica de programación de cada operador antes del inicio, ya que la asignación puntual puede variar.

Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO por LaLiga

  • Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
  • Partido: FC Barcelona vs. Valencia CF por la jornada 4 de LaLiga 2026-2027
  • Hora: 08:15 (MEX), 09:15 (PER/ECU/COL), 10:15 (BOL/VEN), 11:15 (ARG/URU), 16:15 (ESP)
  • TV: SKY Sports
  • Streaming: SKY Plus
  • Estadio: Mestalla
  • Ciudad: Valencia
  • País: España
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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