DSports transmite el partido FC Barcelona vs. Valencia CF EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 6 de septiembre por la jornada cuatro de LaLiga EA Sport. (Foto: Composición Gestión Mix)
DSports transmite el partido FC Barcelona vs. Valencia CF EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 6 de septiembre por la jornada cuatro de LaLiga EA Sport. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

El FC Barcelona afronta una prueba exigente ante el Valencia CF por la fecha 4 de LaLiga EA Sports. El partido se jugará este domingo 6 de septiembre, desde las 16:15 horas en España (CEST), en el estadio de Mestalla, uno de los escenarios más históricos y complejos del fútbol español. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO.

DirecTV y DGO transmiten el partido Valencia vs. FC Barcelona por la cuarta jornada de LaLiga 2026-2027 en Mestalla este domingo 6 de septiembre. (Foto: Composición Mag)
DirecTV y DGO transmiten el partido Valencia vs. FC Barcelona por la cuarta jornada de LaLiga 2026-2027 en Mestalla este domingo 6 de septiembre. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Valencia por LaLiga 2026-27?

Valencia vs. FC Barcelona se juega el domingo 6 de septiembre de 2026, a las 16:15 en España, por la jornada 4 de LaLiga 2026/27. En Sudamérica, la transmisión estará disponible en DSports/DIRECTV Sports y vía streaming en DGO; la señal principal a buscar es 610 SD / 1610 HD.

Canales de DIRECTV Sports

  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
PaísHora localTV: canal DSportsCómo verlo onlineDisponibilidad
Argentina11:15 a. m.610 SD / 1610 HDDGODIRECTV y DGO
Bolivia10:15 a. m.Consultar guía local de DIRECTVDGODIRECTV y DGO
Brasil11:15 a. m.No aplica para DSportsCazéTVCazéTV / YouTube
Chile10:15 a. m.610 SD / 1610 HDDGODIRECTV y DGO
Colombia9:15 a. m.610 SD / 1610 HDDGODIRECTV y DGO
Ecuador9:15 a. m.610 SD / 1610 HDDGODIRECTV y DGO
Paraguay10:15 a. m.Consultar guía local de DIRECTVDGODIRECTV y DGO
Perú9:15 a. m.610 SD / 1610 HDDGODIRECTV y DGO
Uruguay11:15 a. m.610 SD / 1610 HDDGODIRECTV y DGO
Venezuela10:15 a. m.610 SD / 1610 HDDGODIRECTV y DGO
México8:15 a. m.No aplica para DSportsSegún operadorSKY Sports
Centroamérica y PanamáVariable según paísNo aplica para DSportsSegún operadorSKY Sports

Los diales 610 (SD) y 1610 (HD) están reportados para DSports en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. La programación concreta puede moverse a una señal alternativa —por ejemplo, DSports 2, 3 o 4— por simultaneidad de eventos, así que conviene validar la guía electrónica de DIRECTV o DGO el mismo día.

  • La opción central en Sudamérica es DSports por DIRECTV y DGO para verlo desde celular, Smart TV, computadora o tablet. Los derechos de LaLiga de DSports abarcan Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela hasta la temporada 2031/32.
  • Para audiencias de Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro inicia a las 9:15 a. m.; en Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela, a las 10:15 a. m.; y en Argentina y Uruguay, a las 11:15 a. m.
  • Si el usuario cuenta con servicio DIRECTV, debe buscar prioritariamente DSports: 610 SD o 1610 HD. Si utiliza streaming, debe ingresar a DGO con una suscripción activa y ubicar el partido en la sección en vivo/deportes.
  • Brasil, México y Centroamérica quedan fuera de la señal DSports para este partido: en Brasil la alternativa indicada es CazéTV; en México y Centroamérica, SKY Sports.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

La plataforma es compatible con:

Computadoras

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Safari
  • Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

  • Android
  • iPhone

Tablets

  • Android
  • iPad

Smart TV y streaming

  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV
  • Android TV
  • Google TV
  • Roku
  • Apple TV
  • Amazon Fire TV Stick
  • Chromecast

Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO por LaLiga

  • Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
  • Partido: FC Barcelona vs. Valencia CF por la jornada 4 de LaLiga 2026-2027
  • Hora: 08:15 (MEX), 09:15 (PER/ECU/COL), 10:15 (BOL/VEN), 11:15 (ARG/URU), 16:15 (ESP)
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DGO
  • Estadio: Mestalla
  • Ciudad: Valencia
  • País: España
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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