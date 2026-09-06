El FC Barcelona afronta una prueba exigente ante el Valencia CF por la fecha 4 de LaLiga EA Sports. El partido se jugará este domingo 6 de septiembre, desde las 16:15 horas en España (CEST) , en el estadio de Mestalla, uno de los escenarios más históricos y complejos del fútbol español. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO.

DirecTV y DGO transmiten el partido Valencia vs. FC Barcelona por la cuarta jornada de LaLiga 2026-2027 en Mestalla este domingo 6 de septiembre. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Valencia por LaLiga 2026-27?

Valencia vs. FC Barcelona se juega el domingo 6 de septiembre de 2026, a las 16:15 en España, por la jornada 4 de LaLiga 2026/27. En Sudamérica, la transmisión estará disponible en DSports/DIRECTV Sports y vía streaming en DGO; la señal principal a buscar es 610 SD / 1610 HD.

Canales de DIRECTV Sports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

País Hora local TV: canal DSports Cómo verlo online Disponibilidad Argentina 11:15 a. m. 610 SD / 1610 HD DGO DIRECTV y DGO Bolivia 10:15 a. m. Consultar guía local de DIRECTV DGO DIRECTV y DGO Brasil 11:15 a. m. No aplica para DSports CazéTV CazéTV / YouTube Chile 10:15 a. m. 610 SD / 1610 HD DGO DIRECTV y DGO Colombia 9:15 a. m. 610 SD / 1610 HD DGO DIRECTV y DGO Ecuador 9:15 a. m. 610 SD / 1610 HD DGO DIRECTV y DGO Paraguay 10:15 a. m. Consultar guía local de DIRECTV DGO DIRECTV y DGO Perú 9:15 a. m. 610 SD / 1610 HD DGO DIRECTV y DGO Uruguay 11:15 a. m. 610 SD / 1610 HD DGO DIRECTV y DGO Venezuela 10:15 a. m. 610 SD / 1610 HD DGO DIRECTV y DGO México 8:15 a. m. No aplica para DSports Según operador SKY Sports Centroamérica y Panamá Variable según país No aplica para DSports Según operador SKY Sports

Los diales 610 (SD) y 1610 (HD) están reportados para DSports en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. La programación concreta puede moverse a una señal alternativa —por ejemplo, DSports 2, 3 o 4— por simultaneidad de eventos, así que conviene validar la guía electrónica de DIRECTV o DGO el mismo día.

La opción central en Sudamérica es DSports por DIRECTV y DGO para verlo desde celular, Smart TV, computadora o tablet. Los derechos de LaLiga de DSports abarcan Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela hasta la temporada 2031/32.

es DSports por DIRECTV y DGO para verlo desde celular, Smart TV, computadora o tablet. Los derechos de LaLiga de DSports abarcan Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela hasta la temporada 2031/32. Para audiencias de Perú, Colombia y Ecuador , el encuentro inicia a las 9:15 a. m. ; en Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela, a las 10:15 a. m. ; y en Argentina y Uruguay, a las 11:15 a. m.

, el encuentro inicia a las ; en Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela, a las ; y en Argentina y Uruguay, a las Si el usuario cuenta con servicio DIRECTV, debe buscar prioritariamente DSports: 610 SD o 1610 HD . Si utiliza streaming, debe ingresar a DGO con una suscripción activa y ubicar el partido en la sección en vivo/deportes.

. Si utiliza streaming, debe ingresar a con una suscripción activa y ubicar el partido en la sección en vivo/deportes. Brasil, México y Centroamérica quedan fuera de la señal DSports para este partido: en Brasil la alternativa indicada es CazéTV; en México y Centroamérica, SKY Sports.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

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Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO por LaLiga

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Domingo 6 de septiembre de 2026 Partido: FC Barcelona vs. Valencia CF por la jornada 4 de LaLiga 2026-2027

FC Barcelona vs. Valencia CF por la jornada 4 de LaLiga 2026-2027 Hora: 08:15 (MEX), 09:15 (PER/ECU/COL), 10:15 (BOL/VEN), 11:15 (ARG/URU), 16:15 (ESP)

08:15 (MEX), 09:15 (PER/ECU/COL), 10:15 (BOL/VEN), 11:15 (ARG/URU), 16:15 (ESP) TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO

DGO Estadio: Mestalla

Mestalla Ciudad: Valencia

Valencia País: España