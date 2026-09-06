El FC Barcelona afronta una prueba exigente ante el Valencia CF por la fecha 4 de LaLiga EA Sports. El partido se jugará este domingo 6 de septiembre, desde las 16:15 horas en España (CEST), en el estadio de Mestalla, uno de los escenarios más históricos y complejos del fútbol español. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Valencia por LaLiga 2026-27?
Valencia vs. FC Barcelona se juega el domingo 6 de septiembre de 2026, a las 16:15 en España, por la jornada 4 de LaLiga 2026/27. En Sudamérica, la transmisión estará disponible en DSports/DIRECTV Sports y vía streaming en DGO; la señal principal a buscar es 610 SD / 1610 HD.
Canales de DIRECTV Sports
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
|País
|Hora local
|TV: canal DSports
|Cómo verlo online
|Disponibilidad
|Argentina
|11:15 a. m.
|610 SD / 1610 HD
|DGO
|DIRECTV y DGO
|Bolivia
|10:15 a. m.
|Consultar guía local de DIRECTV
|DGO
|DIRECTV y DGO
|Brasil
|11:15 a. m.
|No aplica para DSports
|CazéTV
|CazéTV / YouTube
|Chile
|10:15 a. m.
|610 SD / 1610 HD
|DGO
|DIRECTV y DGO
|Colombia
|9:15 a. m.
|610 SD / 1610 HD
|DGO
|DIRECTV y DGO
|Ecuador
|9:15 a. m.
|610 SD / 1610 HD
|DGO
|DIRECTV y DGO
|Paraguay
|10:15 a. m.
|Consultar guía local de DIRECTV
|DGO
|DIRECTV y DGO
|Perú
|9:15 a. m.
|610 SD / 1610 HD
|DGO
|DIRECTV y DGO
|Uruguay
|11:15 a. m.
|610 SD / 1610 HD
|DGO
|DIRECTV y DGO
|Venezuela
|10:15 a. m.
|610 SD / 1610 HD
|DGO
|DIRECTV y DGO
|México
|8:15 a. m.
|No aplica para DSports
|Según operador
|SKY Sports
|Centroamérica y Panamá
|Variable según país
|No aplica para DSports
|Según operador
|SKY Sports
Los diales 610 (SD) y 1610 (HD) están reportados para DSports en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. La programación concreta puede moverse a una señal alternativa —por ejemplo, DSports 2, 3 o 4— por simultaneidad de eventos, así que conviene validar la guía electrónica de DIRECTV o DGO el mismo día.
- La opción central en Sudamérica es DSports por DIRECTV y DGO para verlo desde celular, Smart TV, computadora o tablet. Los derechos de LaLiga de DSports abarcan Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela hasta la temporada 2031/32.
- Para audiencias de Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro inicia a las 9:15 a. m.; en Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela, a las 10:15 a. m.; y en Argentina y Uruguay, a las 11:15 a. m.
- Si el usuario cuenta con servicio DIRECTV, debe buscar prioritariamente DSports: 610 SD o 1610 HD. Si utiliza streaming, debe ingresar a DGO con una suscripción activa y ubicar el partido en la sección en vivo/deportes.
- Brasil, México y Centroamérica quedan fuera de la señal DSports para este partido: en Brasil la alternativa indicada es CazéTV; en México y Centroamérica, SKY Sports.
¿En qué dispositivos puedo ver DGO?
La plataforma es compatible con:
Computadoras
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
- Mozilla Firefox
Teléfonos móviles
- Android
- iPhone
Tablets
- Android
- iPad
Smart TV y streaming
- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO por LaLiga
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Valencia CF por la jornada 4 de LaLiga 2026-2027
- Hora: 08:15 (MEX), 09:15 (PER/ECU/COL), 10:15 (BOL/VEN), 11:15 (ARG/URU), 16:15 (ESP)
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DGO
- Estadio: Mestalla
- Ciudad: Valencia
- País: España