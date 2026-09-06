VALENCIA (ESPAÑA), 06/09/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar el partido FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por la Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Estadio Mestalla. FOTO DE NOÉ YACTAYO CON IMÁGENES DE LALIGA EA SPORTS
VALENCIA (ESPAÑA), 06/09/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar el partido FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por la Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Estadio Mestalla. FOTO DE NOÉ YACTAYO CON IMÁGENES DE LALIGA EA SPORTS
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

El FC Barcelona visita al Valencia este domingo 6 de septiembre con el objetivo de mantener su buen arranque en LaLiga EA Sports 2026-27 y aprovechar el tropiezo del Real Madrid. El conjunto azulgrana llega como líder del campeonato, mientras que el cuadro de Carlos Corberán buscará reaccionar en Mestalla y conseguir su primera victoria de la temporada.

¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO hoy por LaLiga 2026? El encuentro se disputará este domingo 6 de septiembre en el estadio de Mestalla. La transmisión estará disponible en distintos canales y plataformas de streaming en Latinoamérica, Estados Unidos y España.

En Estados Unidos, FC Barcelona vs. Valencia se podrá seguir por ESPN Deportes, además de las plataformas ESPN+, fuboTV y ESPN App. En México, la señal estará disponible a través de Sky Sports México, mientras que Sky+ ofrecerá la alternativa para seguir el partido por streaming.

La oferta cambia según el país en Centroamérica y el Caribe. Panamá contará con ViX, Sky Sports Norte y Rush Sports 3, mientras que Costa Rica y República Dominicana tendrán entre sus alternativas a ViX y Sky Sports Norte. Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua también tendrán la señal de Sky Sports Norte y la opción de ViX.

En España, el duelo entre Valencia y FC Barcelona comenzará a las 16:15 horas y podrá seguirse mediante las señales correspondientes de Movistar Plus+ y M+ LALIGA TV, según la programación disponible.

Para buena parte de Sudamérica, DIRECTV Sports y DGO concentrarán la transmisión del partido. La señal llegará a países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay, con las respectivas versiones de DIRECTV Sports y DGO según cada mercado.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten FC Barcelona vs. Valencia por LaLiga 2026?

PAÍSESHORARIOSCANALES TVSTREAMING
España16:15 horasM+ LALIGA TVMovistar Plus+
México08:15 horasSky Sports MéxicoSky+
Guatemala08:15 horasSky Sports NorteViX
El Salvador08:15 horasSky Sports NorteViX
Honduras08:15 horasSky Sports NorteViX
Nicaragua08:15 horasSky Sports NorteViX
Costa Rica08:15 horasSky Sports NorteViX
Panamá09:15 horasSky Sports Norte, Rush Sports 3ViX
Colombia09:15 horasDIRECTV Sports ColombiaDGO
Ecuador09:15 horasDIRECTV Sports EcuadorDGO
Perú09:15 horasDIRECTV Sports PerúDGO
Estados Unidos10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PTESPN DeportesESPN+, fuboTV, ESPN App
Cuba10:15 horas
República Dominicana10:15 horasSky Sports NorteViX
Puerto Rico10:15 horasESPN Deportes, NAICOM
Venezuela10:15 horasDIRECTV Sports Venezuela, interDGO
Bolivia10:15 horasDIRECTV Sports BoliviaDGO
Paraguay10:15 horasDIRECTV Sports ParaguayDGO
Argentina11:15 horasDIRECTV Sports ArgentinaDGO
Uruguay11:15 horasDIRECTV Sports UruguayDGO
Brasil11:15 horasESPN BrasilDisney+
Chile11:15 horasDIRECTV Sports ChileDGO
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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