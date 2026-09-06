El FC Barcelona visita al Valencia este domingo 6 de septiembre con el objetivo de mantener su buen arranque en LaLiga EA Sports 2026-27 y aprovechar el tropiezo del Real Madrid. El conjunto azulgrana llega como líder del campeonato, mientras que el cuadro de Carlos Corberán buscará reaccionar en Mestalla y conseguir su primera victoria de la temporada.
¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO hoy por LaLiga 2026? El encuentro se disputará este domingo 6 de septiembre en el estadio de Mestalla. La transmisión estará disponible en distintos canales y plataformas de streaming en Latinoamérica, Estados Unidos y España.
En Estados Unidos, FC Barcelona vs. Valencia se podrá seguir por ESPN Deportes, además de las plataformas ESPN+, fuboTV y ESPN App. En México, la señal estará disponible a través de Sky Sports México, mientras que Sky+ ofrecerá la alternativa para seguir el partido por streaming.
La oferta cambia según el país en Centroamérica y el Caribe. Panamá contará con ViX, Sky Sports Norte y Rush Sports 3, mientras que Costa Rica y República Dominicana tendrán entre sus alternativas a ViX y Sky Sports Norte. Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua también tendrán la señal de Sky Sports Norte y la opción de ViX.
En España, el duelo entre Valencia y FC Barcelona comenzará a las 16:15 horas y podrá seguirse mediante las señales correspondientes de Movistar Plus+ y M+ LALIGA TV, según la programación disponible.
Para buena parte de Sudamérica, DIRECTV Sports y DGO concentrarán la transmisión del partido. La señal llegará a países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay, con las respectivas versiones de DIRECTV Sports y DGO según cada mercado.
¿A qué hora juega y en qué canal transmiten FC Barcelona vs. Valencia por LaLiga 2026?
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV
|STREAMING
|España
|16:15 horas
|M+ LALIGA TV
|Movistar Plus+
|México
|08:15 horas
|Sky Sports México
|Sky+
|Guatemala
|08:15 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|El Salvador
|08:15 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Honduras
|08:15 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Nicaragua
|08:15 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Costa Rica
|08:15 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Panamá
|09:15 horas
|Sky Sports Norte, Rush Sports 3
|ViX
|Colombia
|09:15 horas
|DIRECTV Sports Colombia
|DGO
|Ecuador
|09:15 horas
|DIRECTV Sports Ecuador
|DGO
|Perú
|09:15 horas
|DIRECTV Sports Perú
|DGO
|Estados Unidos
|10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PT
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
|Cuba
|10:15 horas
|—
|—
|República Dominicana
|10:15 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Puerto Rico
|10:15 horas
|ESPN Deportes, NAICOM
|—
|Venezuela
|10:15 horas
|DIRECTV Sports Venezuela, inter
|DGO
|Bolivia
|10:15 horas
|DIRECTV Sports Bolivia
|DGO
|Paraguay
|10:15 horas
|DIRECTV Sports Paraguay
|DGO
|Argentina
|11:15 horas
|DIRECTV Sports Argentina
|DGO
|Uruguay
|11:15 horas
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO
|Brasil
|11:15 horas
|ESPN Brasil
|Disney+
|Chile
|11:15 horas
|DIRECTV Sports Chile
|DGO