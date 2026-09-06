La posibilidad de acentuar el liderato y abrir brecha con el Real Madrid, derrotado ante el Betis el viernes, alienta el compromiso del FC Barcelona, que visita este domingo Mestalla (10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PT) para enfrentarse al Valencia. El conjunto azulgrana llega con pleno de victorias y 12 goles marcados en las tres primeras jornadas, mientras que el equipo de Carlos Corberán busca su primer triunfo del campeonato.

El Barcelona es líder con nueve puntos, mientras que el Valencia ocupa el decimoséptimo puesto con apenas un punto después de tres jornadas. El conjunto valencianista suma un empate y dos derrotas, con un gol a favor y cuatro en contra. Su último resultado fue una derrota ante el Deportivo en Riazor, por lo que buscará reaccionar ante su público frente a un rival al que ya venció en el último enfrentamiento entre ambos, un 3-1 disputado en Mestalla en mayo de 2026.

¿Quieres ver el partido en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor Smart TV en Estados Unidos y Latinoamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará disponible a través de ESPN, mientras que los aficionados que prefieran seguir las incidencias por Internet podrán hacerlo mediante las plataformas digitales de ESPN, según la disponibilidad de cada país.

El encuentro comenzará a las 8:15 a. m. en México, 10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PT en Estados Unidos, 9:15 a. m. en Perú, 11:15 a. m. en Argentina y 4:15 p. m. en España. El partido se disputará en el estadio de Mestalla.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Valencia vs. Barcelona por LaLiga 2026?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en distintos cableoperadores. Estos son algunos de los números de los canales de TV:

DIRECTV: canal 466

canal 466 Dish Network: canal 854

canal 854 AT&T: canales 3113 SD y 3313 HD

canales 3113 SD y 3313 HD Spectrum: disponibilidad según mercado y paquete

disponibilidad según mercado y paquete Xfinity/Comcast: disponibilidad según mercado y paquete

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios de streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling y YouTube TV, dependiendo del plan en español elegido y de la disponibilidad en cada mercado.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Valencia vs. Barcelona en los Estados Unidos?

En Estados Unidos, si prefieres seguir el Valencia vs. Barcelona en inglés, ESPN Select es una de las opciones disponibles dentro de la oferta digital de ESPN.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes, entre ellos boxeo, UFC, NFL, fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA y WWE, entre otros. La suscripción mensual tiene un costo de $12.99, mientras que el plan anual cuesta $129.99. También existen paquetes especiales que incluyen Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Plan Precio ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99 ESPN Unlimited (Mensual) $29.99 ESPN Unlimited (Anual) $299.99

Paquetes de Disney+ con ESPN Select

Plan Precio mensual Incluye Disney+, Hulu y ESPN Select $21.99 Disney+ con anuncios, Hulu con anuncios y ESPN Select con anuncios Disney+, Hulu y ESPN Select Premium $32.99 Disney+ y Hulu sin anuncios, y ESPN Select con anuncios Disney+, Hulu y ESPN Unlimited $35.99 Disney+, Hulu y ESPN Unlimited Disney+, Hulu y ESPN Unlimited Premium $44.99 Disney+ y Hulu sin anuncios, además de ESPN Unlimited

ESPN Select PPV para ver eventos especiales de UFC

Modalidad Precio Si tienes una suscripción activa a ESPN Select, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo $79.99 Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN Select, puedes comprar el paquete de pago por evento $134.98

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

ESPN puede utilizarse en diferentes dispositivos compatibles, entre ellos:

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Valencia vs. Barcelona por LaLiga 2026-27?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. En estos mercados, la señal de ESPN permite seguir diferentes partidos de LaLiga EA Sports 2026-27.

Si la opción es seguir el encuentro por streaming, los usuarios podrán recurrir a Disney+, de acuerdo con la disponibilidad y el plan contratado en cada país.

País Señal de TV Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Valencia vs. Barcelona por LaLiga 2026?

ESPN 2 se encuentra disponible en diferentes países de Latinoamérica y forma parte de la oferta de canales deportivos de ESPN. La disponibilidad de la señal puede variar según el operador y el paquete contratado en cada territorio.

País Canales de TV Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) Disney Plus Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) Disney Plus Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Disney Plus Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) Disney Plus República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Disney Plus Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus El Salvador Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Nicaragua Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Tigo (302 SD, 403 y 1101 HD) Disney Plus Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) Disney Plus Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), Tigo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Valencia vs. Barcelona por LaLiga 2026? Precios por país

Estos son los precios consignados para el Plan Premium de Disney+ en los países de Latinoamérica incluidos en esta guía:

País Precio mensual Precio anual Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2,679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

Los precios pueden variar según el país, la modalidad de contratación y las promociones disponibles.

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+ concentra el catálogo de entretenimiento de la plataforma y, según el mercado, integra el contenido deportivo de ESPN. Las características y los precios de cada plan pueden variar entre países.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Descargas en dispositivos compatibles

Horario, TV y dónde ver Valencia — Barcelona en vivo por LaLiga 2026

Partido Valencia vs. Barcelona, por la Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026-27 Fecha Domingo 6 de septiembre de 2026 Hora 10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PT (USA); 08:15 (MEX); 09:15 (PER); 11:15 (ARG); 16:15 (ESP) Canal en Estados Unidos ESPN Deportes (Español) / ESPN (Inglés) Streaming ESPN Select/ESPN+ y servicios disponibles según el mercado Estadio Mestalla, Valencia, España