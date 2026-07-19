La definición del nuevo monarca del fútbol entre Argentina y España en la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026 no solo acaparará la atención de los aficionados al balompié en todo el planeta sino también del público en general ya que marcará un hito histórico la realización del primer show de medio tiempo al estilo Super Bowl en una edición del máximo torneo de selecciones. A continuación, te compartimos una guía pensada para el público hispano que vive en Estados Unidos y quiere saber a qué hora ver el esperado espectáculo encabezado por Shakira, Madonna, BTS y otras grandes estrellas de la música y cómo seguirlo sin perder ningún detalle.

TL; DR Tabla de horarios del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Zona / País Hora aproximada inicio show Comentario principal Estados Unidos – Costa Este (ET) 3:45–3:50 p. m. Partido a las 3:00 p. m. en Nueva Jersey. Estados Unidos – Zona Central (CT) 2:45–2:50 p. m. Referencia para comunidad hispana en Chicago, Texas. Estados Unidos – Zona de la Montaña (MT) 1:45–1:50 p. m. Ideal para afición en Denver y el suroeste. Estados Unidos – Costa Oeste (PT) 12:45–12:50 p. m. Comunidad latina en California y Nevada. México (hora del centro) 2:45–2:50 p. m. Ajustado al inicio del partido a las 2:00 p. m. Colombia, Perú, Ecuador, Panamá 2:45–2:50 p. m. Mismo rango que México por huso similar. Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay 3:45–3:50 p. m. Una hora por delante de Perú/Colombia. Argentina, Uruguay, Brasil (Río) 4:45–4:50 p. m. Dos horas por delante de Perú/Colombia. España (península) 9:45–9:50 p. m. Descanso del partido jugado a las 9:00 p. m.

Fecha, sede y contexto del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputa este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos. El partido está programado para comenzar a las 3:00 p. m. hora del Este (ET), y el show de medio tiempo se realizará durante el descanso del encuentro.

La FIFA ha anunciado que será un espectáculo inédito, inspirado en el formato del Super Bowl, con una pausa más larga que la habitual y un cartel estelar encabezado por artistas como Madonna, BTS y Shakira. Aunque no se ha publicado un minuto exacto de inicio del show, los medios coinciden en que arrancará unos 45–50 minutos después del pitazo inicial, dependiendo del tiempo añadido al primer tiempo.

Horarios del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en Estados Unidos

Para el público hispano que reside en Estados Unidos, la referencia principal es la hora del Este (ET), ya que el partido se juega en Nueva Jersey. A partir de ese punto se calculan las demás zonas horarias del país.

Costa Este (ET) – Nueva York, Nueva Jersey, Miami, Washington D.C., Atlanta, etc.

Inicio del partido: 3:00 p. m.

Rango estimado de inicio del show: entre 3:45 p. m. y 3:50 p. m., durante el descanso.

Zona Central (CT) – Chicago, Houston, Dallas, Ciudad de México como referencia horaria cercana

Inicio del partido: 2:00 p. m.

Rango estimado del show: entre 2:45 p. m. y 2:50 p. m.

Zona de la Montaña (MT) – Denver, Phoenix (en parte del año), algunas ciudades del suroeste

Inicio del partido: 1:00 p. m.

Rango estimado del show: entre 1:45 p. m. y 1:50 p. m.

Costa Oeste (PT) – Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Seattle, Las Vegas

Inicio del partido: 12:00 p. m. (mediodía)

Rango estimado del show: entre 12:45 p. m. y 12:50 p. m.

Dado que el espectáculo depende del final de la primera parte, se recomienda a los espectadores hispanos conectarse desde el inicio del partido y quedarse atentos al descanso, pues la hora concreta puede variar unos minutos.

Horarios destacados en países clave para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Estos son los rangos de horarios para disfrutar del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en algunos países latinoamericanos y España:

México (hora del centro)



Colombia, Perú, Ecuador, Panamá



Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay



Argentina, Uruguay, Brasil (Río de Janeiro)



España (península)



Cómo seguir el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 desde Estados Unidos

Aunque los detalles exactos de qué canales y plataformas emitirán el show de medio tiempo pueden variar según acuerdos de derechos de transmisión, las mismas señales que pasaron todos los partidos del Mundial 2026 también harán lo propio con la gran final entre España y Argentina.

Cadenas en español como Telemundo (o Fox en inglés) que tienen los derechos de la Copa del Mundo, generalmente parte de la televisión abierta o canales de cable dirigidos al público latino.

Plataformas de streaming como Peacock que complementan la cobertura televisiva y ofrecen el partido y el show en simultáneo.

En cualquier caso, la recomendación práctica para el público hispano es:

Verificar qué canal en español transmite la final del Mundial 2026 en su paquete de TV (por ejemplo, la cadena hispana que tenga los derechos en Estados Unidos). Confirmar si la plataforma de streaming ligada a esa cadena ofrece señal en vivo de la final y del show, para poder verlo desde el celular, tablet o smart TV.