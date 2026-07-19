Hoy domingo 19 de julio, Argentina y España juegan la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos. Un compromiso que promete ser histórico. La Albiceleste tiene la oportunidad de coronarse bicampeón mundial; además, Lionel Messi, su máxima figura, disputará su último compromiso en la Copa del Mundo. La Roja quiere bordar su segunda estrella y Lamine Yamal, su joven promesa, tiene la oportunidad de coronarse en la competición más importante del fútbol.

Además, la FIFA decidió implementar el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026. Una vez que se termine el primer tiempo del Argentina vs. España, los aficionados disfrutarán de un espectáculo artístico que contará con la dirección de Chris Martin de Coldplay.

¿Cuánto tiempo durará el show de medio tiempo del Mundial 2026?

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 tendrá una duración aproximada de 17 minutos y marcará un hito en la historia de la Copa del Mundo. Será la primera vez que el partido por el título incorpore un espectáculo musical durante el descanso, una iniciativa inspirada en el tradicional halftime del Super Bowl.

EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO hoy por la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. FOTO DE NOÉ YACTAYO

La presentación musical iniciará al finalizar los primeros 45 minutos del España y Argentina y se desarrollará mientras los equipos permanecen en los vestuarios. Debido a la logística necesaria para el montaje, desarrollo y desmontaje del escenario, el entretiempo será más largo de lo habitual, aunque el tiempo reglamentario del partido se mantendrá sin modificaciones.

Una vez concluido el espectáculo, los futbolistas volverán al terreno de juego para disputar el segundo tiempo con total normalidad. Argentina y España, uno de ellos se coronará como la mejor selección del mundo.

¿Qué artistas estarán en el show del medio tiempo del Mundial 2026?

Shakira & Burna Boy

Madonna

BTS

Justin Bieber

Gustavo Dudamel

¿A qué hora empieza el show del medio tiempo del Mundial 2026?

Los horarios, aproximados, en que iniciará el show del medio tiempo del Mundial 2026.

País Hora Estados Unidos 3:50 p.m. (ET), 2:50 p.m. (CT), 1:50 p.m. (MT), 12:50 p.m. (PT), 11:50 a.m. (AKDT) y 9:50 a.m. (HST. Canadá 3:50 p. m. Argentina 4:50 p.m. España 9:50 p.m. Perú 2:50 p.m. México 1:50 p. m. Ecuador 2:50 p.m. Colombia 2:50 p.m. Chile 3:50 p.m. Venezuela 3:50 p.m. Bolivia 3:50 p.m. Brasil 3:50 p.m. Paraguay 4:50 p.m. Uruguay 4:50 p.m. Panamá 2:50 p.m. Honduras 1:50 p.m. Costa Rica 1:50 p.m. El Salvador 1:50 p.m.