Sigue la transmisión del show de medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026 a través de plataformas de streaming, tv paga y señal tv abierta, este domingo 19 de julio desde el Metlife Stadium de New Jersey. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini)
Sigue la transmisión del show de medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026 a través de plataformas de streaming, tv paga y señal tv abierta, este domingo 19 de julio desde el Metlife Stadium de New Jersey. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini)
Piero Hatto
mailPiero Hatto

Este domingo 19 de julio, se llevará a cabo la gran final del Mundial 2026 y por primera vez en su historia contará con un show de medio tiempo, lo que será un hito para las Copas del Mundo y seguramente se volverá una tradición para ediciones posteriores. Con la presencia de importantes artistas, el Metlife Stadium de New Jersey vibrará con este halftime show tras finalizar el primer tiempo del partido España vs. Argentina.

El primer show de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial de la FIFA reunirá a algunas de las mayores estrellas de la música internacional. Los principales artistas confirmados son BTS, Shakira y Madonna, quienes encabezarán un espectáculo producido por Global Citizen y dirigido creativamente por Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Además, Justin Bieber se sumó al cartel como invitado especial, mientras que el reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel participará junto a la Filarmónica de Nueva York, ofreciendo una combinación única de pop, rock y música sinfónica. El show, que se celebrará durante el descanso de la final entre Argentina y España, también contará con la participación del PS22 Chorus, un famoso coro infantil de Nueva York.

¿Dónde ver el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 EN VIVO este 19 de julio?

PaísHora del show de medio tiempoTV abiertaTV de pagaStreaming
Argentina17:45Telefe, TV PúblicaTyC Sports, DSportsMi Telefe, Disney+, DGO
España22:45La 1 (RTVE)Movistar Plus+, EurosportRTVE Play
Estados Unidos (ET)15:45FOX, TelemundoFS1, UniversoFOX Sports App, Peacock
México13:45Canal 5, Azteca 7TUDNViX, Tubi
Canadá (ET)15:45CTVTSN, RDSTSN+, RDS
Bolivia15:45Red Uno, UnitelTigo SportsTigo Sports App, Entel TV
Chile16:45ChilevisiónESPN, DSportsDisney+, DGO, Pluto TV Chile
Ecuador15:45TeleamazonasDSportsDGO, Zapping Sports
Colombia15:45Caracol TV, Canal RCNWin Sports+, DSportsDitu, Canal RCN App, DGO
Cuba15:45Tele Rebelde
Nicaragua14:45Canal 10ESPNClaro Video*
Guatemala14:45Tigo SportsESPNTigo Sports App
Honduras14:45Canal 11ESPNTigo Sports App
El Salvador14:45TCSESPNTCS Go
Costa Rica14:45TeleticaESPNTDMax, Disney+
Panamá15:45TVMaxESPNTVMax Play, Disney+
Paraguay16:45SNTTigo Sports, ESPNGEN Play, Tigo Sports App
Perú15:45América TVMovistar Deportes, DSportsAmérica tvGO, DGO
Puerto Rico15:45Telemundo Puerto RicoUniversoPeacock
República Dominicana15:45CDN 37ESPNDisney+, Pio Deportes App
Uruguay16:45Canal 4DSports, ESPNDGO, AUF TV*
Venezuela16:45TelevenMeridiano TV, ESPNTeleven Stream, Disney+
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

TAGS