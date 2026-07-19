Este domingo 19 de julio, se llevará a cabo la gran final del Mundial 2026 y por primera vez en su historia contará con un show de medio tiempo, lo que será un hito para las Copas del Mundo y seguramente se volverá una tradición para ediciones posteriores. Con la presencia de importantes artistas, el Metlife Stadium de New Jersey vibrará con este halftime show tras finalizar el primer tiempo del partido España vs. Argentina.
El primer show de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial de la FIFA reunirá a algunas de las mayores estrellas de la música internacional. Los principales artistas confirmados son BTS, Shakira y Madonna, quienes encabezarán un espectáculo producido por Global Citizen y dirigido creativamente por Chris Martin, vocalista de Coldplay.
Además, Justin Bieber se sumó al cartel como invitado especial, mientras que el reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel participará junto a la Filarmónica de Nueva York, ofreciendo una combinación única de pop, rock y música sinfónica. El show, que se celebrará durante el descanso de la final entre Argentina y España, también contará con la participación del PS22 Chorus, un famoso coro infantil de Nueva York.
¿Dónde ver el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 EN VIVO este 19 de julio?
|País
|Hora del show de medio tiempo
|TV abierta
|TV de paga
|Streaming
|Argentina
|17:45
|Telefe, TV Pública
|TyC Sports, DSports
|Mi Telefe, Disney+, DGO
|España
|22:45
|La 1 (RTVE)
|Movistar Plus+, Eurosport
|RTVE Play
|Estados Unidos (ET)
|15:45
|FOX, Telemundo
|FS1, Universo
|FOX Sports App, Peacock
|México
|13:45
|Canal 5, Azteca 7
|TUDN
|ViX, Tubi
|Canadá (ET)
|15:45
|CTV
|TSN, RDS
|TSN+, RDS
|Bolivia
|15:45
|Red Uno, Unitel
|Tigo Sports
|Tigo Sports App, Entel TV
|Chile
|16:45
|Chilevisión
|ESPN, DSports
|Disney+, DGO, Pluto TV Chile
|Ecuador
|15:45
|Teleamazonas
|DSports
|DGO, Zapping Sports
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|15:45
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|Win Sports+, DSports
|Ditu, Canal RCN App, DGO
|Cuba
|15:45
|Tele Rebelde
|—
|—
|Nicaragua
|14:45
|Canal 10
|ESPN
|Claro Video*
|Guatemala
|14:45
|Tigo Sports
|ESPN
|Tigo Sports App
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|14:45
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|14:45
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|ESPN
|TCS Go
|Costa Rica
|14:45
|Teletica
|ESPN
|TDMax, Disney+
|Panamá
|15:45
|TVMax
|ESPN
|TVMax Play, Disney+
|Paraguay
|16:45
|SNT
|Tigo Sports, ESPN
|GEN Play, Tigo Sports App
|Perú
|15:45
|América TV
|Movistar Deportes, DSports
|América tvGO, DGO
|Puerto Rico
|15:45
|Telemundo Puerto Rico
|Universo
|Peacock
|República Dominicana
|15:45
|CDN 37
|ESPN
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|Uruguay
|16:45
|Canal 4
|DSports, ESPN
|DGO, AUF TV*
|Venezuela
|16:45
|Televen
|Meridiano TV, ESPN
|Televen Stream, Disney+