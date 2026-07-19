Este domingo 19 de julio, se llevará a cabo la gran final del Mundial 2026 y por primera vez en su historia contará con un show de medio tiempo, lo que será un hito para las Copas del Mundo y seguramente se volverá una tradición para ediciones posteriores. Con la presencia de importantes artistas, el Metlife Stadium de New Jersey vibrará con este halftime show tras finalizar el primer tiempo del partido España vs. Argentina.

El primer show de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial de la FIFA reunirá a algunas de las mayores estrellas de la música internacional. Los principales artistas confirmados son BTS, Shakira y Madonna, quienes encabezarán un espectáculo producido por Global Citizen y dirigido creativamente por Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Además, Justin Bieber se sumó al cartel como invitado especial, mientras que el reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel participará junto a la Filarmónica de Nueva York, ofreciendo una combinación única de pop, rock y música sinfónica. El show, que se celebrará durante el descanso de la final entre Argentina y España, también contará con la participación del PS22 Chorus, un famoso coro infantil de Nueva York.

¿Dónde ver el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 EN VIVO este 19 de julio?

País Hora del show de medio tiempo TV abierta TV de paga Streaming Argentina 17:45 Telefe, TV Pública TyC Sports, DSports Mi Telefe, Disney+, DGO España 22:45 La 1 (RTVE) Movistar Plus+, Eurosport RTVE Play Estados Unidos (ET) 15:45 FOX, Telemundo FS1, Universo FOX Sports App, Peacock México 13:45 Canal 5, Azteca 7 TUDN ViX, Tubi Canadá (ET) 15:45 CTV TSN, RDS TSN+, RDS Bolivia 15:45 Red Uno, Unitel Tigo Sports Tigo Sports App, Entel TV Chile 16:45 Chilevisión ESPN, DSports Disney+, DGO, Pluto TV Chile Ecuador 15:45 Teleamazonas DSports DGO, Zapping Sports Colombia 15:45 Caracol TV, Canal RCN Win Sports+, DSports Ditu, Canal RCN App, DGO Cuba 15:45 Tele Rebelde — — Nicaragua 14:45 Canal 10 ESPN Claro Video* Guatemala 14:45 Tigo Sports ESPN Tigo Sports App Honduras 14:45 Canal 11 ESPN Tigo Sports App El Salvador 14:45 TCS ESPN TCS Go Costa Rica 14:45 Teletica ESPN TDMax, Disney+ Panamá 15:45 TVMax ESPN TVMax Play, Disney+ Paraguay 16:45 SNT Tigo Sports, ESPN GEN Play, Tigo Sports App Perú 15:45 América TV Movistar Deportes, DSports América tvGO, DGO Puerto Rico 15:45 Telemundo Puerto Rico Universo Peacock República Dominicana 15:45 CDN 37 ESPN Disney+, Pio Deportes App Uruguay 16:45 Canal 4 DSports, ESPN DGO, AUF TV* Venezuela 16:45 Televen Meridiano TV, ESPN Televen Stream, Disney+