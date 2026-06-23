Con Luis Díaz como principal figura ofensiva y James Rodríguez como líder de una generación que sueña con volver a dejar huella en una Copa del Mundo, Colombia afrontará este martes 23 de junio un compromiso clave frente a República Democrática del Congo por la segunda jornada del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, desde las 21:00 horas de Colombia (10:00 p.m. ET y 7:00 p.m. PT en Estados Unidos), en un duelo que podría resultar decisivo para las aspiraciones de la Tricolor rumbo a los dieciseisavos de final.

¿Quieres ver el partido en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante Caracol Play, plataforma que ofrecerá cobertura completa del choque entre colombianos y congoleños en el Mundial 2026.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

La transmisión oficial del partido entre Colombia y República Democrática del Congo por la Copa Mundial FIFA 2026 estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país para seguir el encuentro completamente en vivo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por la Copa Mundial FIFA 2026?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante la cobertura radial de Caracol Radio, disponible en las siguientes frecuencias:

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM

Medellín: 90.3 FM y 750 AM

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM

Cali: 90.5 FM y 820 AM

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM

Cartagena: 1170 AM

Pereira: 950 AM

Manizales: 1180 AM

Cúcuta: 1090 AM

Pasto: 1280 AM

¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de Colombia vs. RD Congo?

Antes y después del encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, GOL Caracol suele ofrecer programación especial con análisis, entrevistas, reacciones, conferencias de prensa y cobertura exclusiva de la selección colombiana durante el Mundial 2026.

¿Cómo ver Colombia vs. RD Congo EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el compromiso mediante Caracol Play, la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV.

Para acceder a la transmisión, solo es necesario contar con una conexión estable a internet e ingresar a la plataforma desde cualquiera de los dispositivos compatibles.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en determinados países.

Para ver el partido desde el extranjero:

Contrata una VPN confiable con servidores en Colombia. Descarga e instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia. Ingresa a Caracol TV o Caracol Play para acceder a la transmisión disponible.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Colombia vs. RD Congo por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden presentar limitaciones fuera de Colombia debido a los derechos de transmisión. Una VPN permite conectarse mediante una dirección IP colombiana y acceder a los servicios oficiales disponibles dentro del país.

Resumen para ver Colombia vs. RD Congo por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México, Perú, Chile y otros territorios fuera de Colombia ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para acceder a determinados contenidos con restricciones geográficas Configuración básica Instalar una VPN, conectarse a un servidor en Colombia y acceder a Caracol TV o Caracol Play Dispositivos compatibles Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceder a la cobertura del partido desde cualquier lugar con conexión a internet Recomendación Verificar previamente la disponibilidad de la transmisión según tu ubicación

Cabe mencionar que Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Sports 1, FOX One y fuboTV son las opciones oficiales para seguir los partidos del Mundial 2026 en los Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026

Horario: 21:00 horas de Colombia (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT)

21:00 horas de Colombia (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT) Partido: Colombia vs. República Democrática del Congo, por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. República Democrática del Congo, por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026 Fecha: Martes 23 de junio de 2026

Martes 23 de junio de 2026 TV: GOL Caracol TV

GOL Caracol TV Streaming: Caracol Play

Caracol Play Estadio: Estadio Akron

Estadio Akron Ciudad: Guadalajara, Jalisco (México)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026

¿Cuándo juegan Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Colombia y República Democrática del Congo se enfrentan este martes 23 de junio de 2026 por la segunda jornada del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega Colombia contra RD Congo?

El partido comenzará a las 9:00 p.m. de Colombia, 10:00 p.m. ET en Estados Unidos y 8:00 p.m. en México.

¿Dónde se juega el partido entre Colombia y RD Congo?

El encuentro se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, una de las sedes oficiales del Mundial 2026.

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo EN VIVO por TV y streaming?

En Colombia, la transmisión estará disponible mediante GOL Caracol TV y la plataforma Caracol Play.

¿Qué necesita Colombia para clasificar a la siguiente ronda?

La Tricolor buscará sumar puntos importantes para mantenerse en los primeros lugares del Grupo K y acercarse a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.