Panamá y Croacia se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio de Toronto y será determinante para que ambas selecciones aspiren a llegar a los octavos de final del torneo.

Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del compromiso mediante distintas señales de televisión y plataformas de streaming alrededor del mundo. Si te encuentras en Estados Unidos, España, México o cualquier otro país de Latinoamérica, aquí te contamos dónde ver Panamá vs. Croacia EN VIVO hoy y cuáles son los horarios oficiales del partido.

¿Qué canal transmite Panamá vs. Croacia EN VIVO en Estados Unidos?

La transmisión oficial del Mundial 2026 en Estados Unidos está a cargo de FOX Sports y Telemundo.

Plataforma Transmisión FOX TV abierta (inglés) FS1 Cable (inglés) FOX Sports App Streaming Telemundo Español Universo Español Peacock Streaming

¿Dónde ver Panamá vs. Croacia EN VIVO en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro mediante DAZN.

Plataforma Transmisión DAZN Streaming DAZN App Móviles y Smart TV DAZN Mundial Cobertura especial

¿Qué canal transmite Panamá vs. Croacia EN VIVO en México?

En México, el partido podrá verse mediante las plataformas que cuentan con derechos confirmados del Mundial 2026.

Plataforma Transmisión TUDN TV de paga ViX Premium Streaming

Horarios de Panamá vs. Croacia por país

Panamá juega ante Croacia en el Estadio de Toronto el martes 23 de junio, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.

País Hora México 17:00 Costa Rica 17:00 Guatemala 17:00 Honduras 17:00 El Salvador 17:00 Nicaragua 17:00 Colombia 18:00 Ecuador 18:00 Perú 18:00 Panamá 18:00 Estados Unidos (ET) 19:00 Chile 19:00 Venezuela 19:00 Bolivia 19:00 Paraguay 20:00 Argentina 20:00 Uruguay 20:00 Brasil 20:00 España 01:00 del miércoles 24 de junio

Canales y plataformas confirmadas para ver Panamá vs. Croacia en otros países