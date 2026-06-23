Panamá y Croacia se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio de Toronto y será determinante para que ambas selecciones aspiren a llegar a los octavos de final del torneo.
Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del compromiso mediante distintas señales de televisión y plataformas de streaming alrededor del mundo. Si te encuentras en Estados Unidos, España, México o cualquier otro país de Latinoamérica, aquí te contamos dónde ver Panamá vs. Croacia EN VIVO hoy y cuáles son los horarios oficiales del partido.
¿Qué canal transmite Panamá vs. Croacia EN VIVO en Estados Unidos?
La transmisión oficial del Mundial 2026 en Estados Unidos está a cargo de FOX Sports y Telemundo.
|Plataforma
|Transmisión
|FOX
|TV abierta (inglés)
|FS1
|Cable (inglés)
|FOX Sports App
|Streaming
|Telemundo
|Español
|Universo
|Español
|Peacock
|Streaming
¿Dónde ver Panamá vs. Croacia EN VIVO en España?
Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro mediante DAZN.
|Plataforma
|Transmisión
|DAZN
|Streaming
|DAZN App
|Móviles y Smart TV
|DAZN Mundial
|Cobertura especial
¿Qué canal transmite Panamá vs. Croacia EN VIVO en México?
En México, el partido podrá verse mediante las plataformas que cuentan con derechos confirmados del Mundial 2026.
|Plataforma
|Transmisión
|TUDN
|TV de paga
|ViX Premium
|Streaming
Horarios de Panamá vs. Croacia por país
Panamá juega ante Croacia en el Estadio de Toronto el martes 23 de junio, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.
|País
|Hora
|México
|17:00
|Costa Rica
|17:00
|Guatemala
|17:00
|Honduras
|17:00
|El Salvador
|17:00
|Nicaragua
|17:00
|Colombia
|18:00
|Ecuador
|18:00
|Perú
|18:00
|Panamá
|18:00
|Estados Unidos (ET)
|19:00
|Chile
|19:00
|Venezuela
|19:00
|Bolivia
|19:00
|Paraguay
|20:00
|Argentina
|20:00
|Uruguay
|20:00
|Brasil
|20:00
|España
|01:00 del miércoles 24 de junio
Canales y plataformas confirmadas para ver Panamá vs. Croacia en otros países
|País
|Señal confirmada
|Argentina
|DSports, DGO
|Chile
|DSports, DGO
|Colombia
|DSports, DGO
|Ecuador
|DSports, DGO
|Perú
|DSports, DGO
|Uruguay
|DSports, DGO
|Venezuela
|DSports, DGO
|Paraguay
|DSports, DGO
|Bolivia
|DSports, DGO
|Brasil
|CazéTV, SporTV
|Panamá
|TVMax
|Croacia
|HRT
|Portugal
|Sport TV
|España
|DAZN
|Estados Unidos
|FOX, FS1, Telemundo, Peacock
|México
|TUDN, ViX Premium