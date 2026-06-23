Panamá intentará recuperarse tras caer en su debut, mientras que Croacia llega con la misma necesidad luego de un inicio complicado. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Panamá intentará recuperarse tras caer en su debut, mientras que Croacia llega con la misma necesidad luego de un inicio complicado. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Jorge Villanes
mailJorge Villanes

Panamá y Croacia se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio de Toronto y será determinante para que ambas selecciones aspiren a llegar a los octavos de final del torneo.

Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del compromiso mediante distintas señales de televisión y plataformas de streaming alrededor del mundo. Si te encuentras en Estados Unidos, España, México o cualquier otro país de Latinoamérica, aquí te contamos dónde ver Panamá vs. Croacia EN VIVO hoy y cuáles son los horarios oficiales del partido.

¿Qué canal transmite Panamá vs. Croacia EN VIVO en Estados Unidos?

La transmisión oficial del Mundial 2026 en Estados Unidos está a cargo de FOX Sports y Telemundo.

PlataformaTransmisión
FOXTV abierta (inglés)
FS1Cable (inglés)
FOX Sports AppStreaming
TelemundoEspañol
UniversoEspañol
PeacockStreaming

¿Dónde ver Panamá vs. Croacia EN VIVO en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro mediante DAZN.

PlataformaTransmisión
DAZNStreaming
DAZN AppMóviles y Smart TV
DAZN MundialCobertura especial

¿Qué canal transmite Panamá vs. Croacia EN VIVO en México?

En México, el partido podrá verse mediante las plataformas que cuentan con derechos confirmados del Mundial 2026.

PlataformaTransmisión
TUDNTV de paga
ViX PremiumStreaming

Horarios de Panamá vs. Croacia por país

Panamá juega ante Croacia en el Estadio de Toronto el martes 23 de junio, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.

PaísHora
México17:00
Costa Rica17:00
Guatemala17:00
Honduras17:00
El Salvador17:00
Nicaragua17:00
Colombia18:00
Ecuador18:00
Perú18:00
Panamá18:00
Estados Unidos (ET)19:00
Chile19:00
Venezuela19:00
Bolivia19:00
Paraguay20:00
Argentina20:00
Uruguay20:00
Brasil20:00
España01:00 del miércoles 24 de junio

Canales y plataformas confirmadas para ver Panamá vs. Croacia en otros países

PaísSeñal confirmada
ArgentinaDSports, DGO
ChileDSports, DGO
ColombiaDSports, DGO
EcuadorDSports, DGO
PerúDSports, DGO
UruguayDSports, DGO
VenezuelaDSports, DGO
ParaguayDSports, DGO
BoliviaDSports, DGO
BrasilCazéTV, SporTV
PanamáTVMax
CroaciaHRT
PortugalSport TV
EspañaDAZN
Estados UnidosFOX, FS1, Telemundo, Peacock
MéxicoTUDN, ViX Premium

TAGS