Este martes 23 de junio, Panamá y Croacia medirán fuerzas en el Estadio Toronto por la Fecha 2 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026. El partido es imperdible. Por esa razón, aquí se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean conseguir su primera victoria en el certamen, pues en la primera jornada no sumaron de a tres. En el caso de Panamá, perdió 1-0 ante Ghana, mientras que Croacia cayó 4-2 frente a Inglaterra.

El partido Panamá vs. Croacia por el Grupo L del Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Panamá vs. Croacia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Panamá vs. Croacia por el Grupo L del Mundial de Fútbol 2026 este martes 23 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:00 pm

Estados Unidos (CT): 6:00 pm

Estados Unidos (MT): 5:00 pm

Estados Unidos (PT): 4:00 pm

España: 1:00 am del miércoles 24 de junio

México (CDMX): 5:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 7:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm