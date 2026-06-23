El camino de la selección cafetera continúa en este Mundial de Fútbol 2026. Este martes 23 de junio, no te pierdas el partido de Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO desde el Estadio Akron de Guadalajara, en lo que será la Jornada 2 del Grupo K del Mundial y aquí te cuento dónde podrás ver la transmisión . Colombia viene de ganarle 3-1 a Uzbekistán y es líder de su grupo, mientras que el Congo igualó 1-1 ante Portugal, en una de las grandes sorpresas de la jornada inaugural.

Consulta los canales que van a transmitir el partido de Colombia vs. RD Congo EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora juega Colombia — RD Congo hoy por el Mundial 2026?

Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento de Colombia — RD Congo, por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina: 23:00 horas.

23:00 horas. Chile: 22:00 horas.

22:00 horas. Ecuador: 21:00 horas.

21:00 horas. España: 04:00 horas.

04:00 horas. Estados Unidos: 10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT, 7:00 pm PT.

10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT, 7:00 pm PT. México: 20:00 horas (CDMX).

20:00 horas (CDMX). Colombia: 21:00 horas.

21:00 horas. Paraguay: 23:00 horas.

23:00 horas. Perú: 21:00 horas.

21:00 horas. Uruguay: 23:00 horas.

23:00 horas. Venezuela: 22:00 horas.

¿En qué canal transmiten Colombia — RD Congo EN VIVO por el Mundial 2026?

Segunda presentación de la selección cafetera que dirige Néstor Lorenzo. A contiuación, revisa los canales de transmisión para ver el partido de Colombia vs. RD Congo EN VIVO y EN DIRECTO desde diferentes partes del mundo. Recuerda que desde Colombia podrás verlo por GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports y DSports desde las 9:00 p.m .

Argentina: DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Paramount+ y Mi Telefe.

DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Paramount+ y Mi Telefe. Bolivia: DSports y DGO.

DSports y DGO. Chile: Chilevisión, Paramount+, Disney Plus Premium, DSports, DGO y DAZN.

Chilevisión, Paramount+, Disney Plus Premium, DSports, DGO y DAZN. Colombia: DSports, DGO, DAZN y Win Sports World Cup.

DSports, DGO, DAZN y Win Sports World Cup. Ecuador: DSports, DGO y DAZN.

DSports, DGO y DAZN. Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo y Peacock.

FOX, FS1, Telemundo y Peacock. España: DAZN Mundial y Movistar Plus+.

DAZN Mundial y Movistar Plus+. México: Canal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium

Canal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports (según país), DSports y DGO.

Tigo Sports (según país), DSports y DGO. Paraguay: GEN, Trece, DSports y DGO.

GEN, Trece, DSports y DGO. Perú: América TV, DSports, DGO y DAZN.

América TV, DSports, DGO y DAZN. Uruguay: DSports, DGO.

DSports, DGO. Venezuela: DSports, DGO.

Formaciones de Colombia — RD Congo por el Mundial 2026

Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez. RD Congo: Mpassi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Wissa y Bakambu.