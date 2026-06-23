La selección de Colombia tiene su segunda prueba de fuego en el Mundial de Fútbol 2026 al enfrentarse a su similar de RD Congo para superar la primera fase y asegurar su pase a dieciseisavos de final. Este martes 23 de junio, no te pierdas el partido Colombia vs. RD Congo, que se vivirá desde el Estadio Akron de Guadalajara, válido por la Jornada 2 del Grupo K. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales que van a transmitir este duelo, donde Luis Díaz, James Rodríguez y compañía buscarán el boleto a la siguiente ronda.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido Colombia vs. RD Congo este martes 23 de junio por la Jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora juega Colombia vs. RD Congo hoy por el Mundial 2026?

Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento de Colombia vs. RD Congo, por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina: 23:00 horas.

23:00 horas. Chile: 22:00 horas.

22:00 horas. Ecuador: 21:00 horas.

21:00 horas. España: 04:00 horas del día siguiente.

04:00 horas del día siguiente. Estados Unidos: 10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT, 7:00 pm PT.

10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT, 7:00 pm PT. México: 20:00 horas (CDMX).

20:00 horas (CDMX). Colombia: 21:00 horas.

21:00 horas. Paraguay: 23:00 horas.

23:00 horas. Perú: 21:00 horas.

21:00 horas. Uruguay: 23:00 horas.

23:00 horas. Venezuela: 22:00 horas.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO por el Mundial 2026?

Los Cafeteros con Luis Díaz, James Rodríguez y compañía salen al ruedo este martes 23 de junio. No te pierdas el partido Colombia vs. RD Congo EN VIVO en TV abierta, canales de paga y streaming. Aquí te dejo con la guía completa para que puedas verlo desde diferentes partes del mundo.

Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+. Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.

Tigo Sports y Entel TV. Chile: Chilevision, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.

Chilevision, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+. Colombia: DIRECTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.

DIRECTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+. Ecuador: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.

DIRECTV Sports, DGO y Paramount+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+.

DAZN, DAZN Mundial y Movistar+. México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports (según país), FOX+ (según país), DSports y DGO.

Tigo Sports (según país), FOX+ (según país), DSports y DGO. Paraguay: Unicanal.

Unicanal. Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.

DIRECTV Sports, DGO y Paramount+. Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+.

DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+. Venezuela: DSports, DGO e inter.

GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 23/06/2026.- Cobertura oficial de CANAL RCN EN VIVO GRATIS para ver el partido Colombia vs. RD Congo hoy por la fecha 2 del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Formaciones de Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz, Luis Javier Suárez.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz, Luis Javier Suárez. RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Ngal’ayel Mukau; Yoane Wissa, Cédric Bakambu.