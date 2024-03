El Ultimate Fighting Championship llega el sábado 9 de marzo desde las 18:00 horas ET (17:00 hora CDMX) a la Bahía de Biscayne , cuando UFC 299 aterriza en el Kaseya Center en Miami con una cartelera apilada. El eléctrico espectáculo de PPV estará encabezado por una pelea por el campeonato de peso gallo entre el campeón Sean O’Malley vs. Marlon Vera EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE. En el evento co-estelar se presenta una pelea fundamental en la división de peso ligero, donde el ex campeón interino de las 155 libras Dustin Poirier da la bienvenida al desafío del floreciente francés Benoit St. Denis.

El evento está programado para el sábado marzo. 9 en el Kaseya Center de Miami. Las preliminares tempranas están programadas para comenzar a las 6:30 p. m. ET/3:30 p. m. PT, y las preliminares regulares seguirán a las 8 p. m. ET/5 p. m. PT. La cartelera principal está programada para comenzar a las 10 p.m. ET/7 p.m. PT.

¿Cómo ver O’Malley - Vera EN VIVO ONLINE por UFC 299 desde Miami?

Los fanáticos deberán comprar una membresía de ESPN+ para ver el espectáculo de pago por evento de UFC 299. El servicio de transmisión afiliado a ESPN tiene derechos exclusivos para transmitir transmisiones de UFC en vivo, lo que convierte a ESPN+ en la única forma de ver UFC 299 “O’Malley vs. Vera 2″ en línea en los Estados Unidos.

Las preliminares se pueden ver en UFC Fight Pass a las 6:30 p. m. ET/3:30 p. m. PT y en ESPN a las 8 p. m. ET/5 p. m. PT. Mientras tanto, TNT Sports posee los derechos exclusivos de transmisión de UFC 299 en el Reino Unido e Irlanda. La cobertura comienza a la 1 am BST. Finalmente, los clientes de Foxtel TV en Australia pueden transmitir UFC 299 en línea usando la aplicación Foxtel Go y también pueden registrarse en Kayo para ver ESPN en línea.

¿Qué canales TV y online transmiten el UFC 299, O’Malley vs. Vera (2) EN VIVO?

Las primeras preliminares destacadas por Ion Cuțelaba vs. Philipe Lins en la división de peso semipesado estarán disponibles en ESPN+ a partir de las 6 p.m., hora del Este.

Después, las preliminares estarán disponibles en ESPN y ESPN+ a partir de las 8 p.m. ET y presentarán una batalla de peso pesado amigable para los fanáticos entre Curtis Blaydes y Jailton Almeida. Finalmente, UFC 299 comenzará a las 10 p.m. ET en pago por evento de ESPN+. A continuación se explica cómo puedes ver la tarjeta en todo el mundo.

PAÍS FECHA CANALES TV / STREAMING ONLINE Estados Unidos Sábado 9 de marzo ESPN+, ESPN PPV Canadá Sábado 9 de marzo BELL, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink, UFC PPV on UFC Fight Pass Reino Unido Domingo 10 de marzo TNT Sports, TNT Sports Box Office Australia Domingo 10 de marzo Main Event, Kayo Sports, Fetch TV, UFC PPV on UFC Fight Pass Argentina Sábado 9 de marzo ESPN (Preliminares), Star+ (Principal) Ecuador Sábado 9 de marzo ESPN (Preliminares), Star+ (Principal) Colombia Sábado 9 de marzo ESPN (Preliminares), Star+ (Principal) Perú Sábado 9 de marzo ESPN (Preliminares), Star+ (Principal) México Sábado 9 de marzo ESPN (Preliminares), Star+ (Principal) Honduras Sábado 9 de marzo ESPN (Preliminares), Star+ (Principal) El Salvador Sábado 9 de marzo ESPN (Preliminares), Star+ (Principal) Costa Rica Sábado 9 de marzo ESPN (Preliminares), Star+ (Principal) Puerto Rico Sábado 9 de marzo ESPN (Preliminares), Star+ (Principal) República Dominicana Sábado 9 de marzo ESPN (Preliminares), Star+ (Principal) Paraguay Sábado 9 de marzo ESPN (Preliminares), Star+ (Principal) Uruguay Sábado 9 de marzo ESPN (Preliminares), Star+ (Principal) Venezuela Sábado 9 de marzo ESPN (Preliminares), Star+ (Principal) Brasil Sábado 9 de marzo ESPN (Preliminares), Star+ (Principal)

¿A qué hora pelean Sean O’Malley vs. Marlon Vera 2?

Las primeras preliminares comienzan a las 6 p.m. ET, y las preliminares a las 8 p.m. ET. La cartelera principal es a las 10 p. m., hora del Este. O’Malley y Vera deberían llegar al octágono alrededor de las 12:15 am ET, dependiendo de cuánto duren las peleas preliminares.

PAÍS FECHA HORA DE INICIO, PRELIMINARES ANTICIPADAS HORA DE INICIO, PRELIMINARES HORA DE INICIO, TARJETA PRINCIPAL Estados Unidos y Canadá (ET) Sábado 9 de marzo 6 p.m. hora del este 8 p.m. hora del este 10 p.m. hora del Este Estados Unidos y Canadá (PT) Sábado 9 de marzo 3 p.m. hora del Pacífico 5 p.m. hora del Pacífico 7 p.m. hora del Pacífico Reino Unido e Irlanda Domingo 10 de marzo 11 p. m. GMT 01:00 GMT 3 a. m. GMT Australia Domingo 10 de marzo 10 a. m. AEDT 12:00 AEDT 2:00 p.m. AEDT

Cartelera completa de UFC 299 - O’Malley vs. Vera 2

A continuación, conoce la lista completa de todas las peleas en el Kaseya Center de Miami, Florida, Estados Unidos. La pelea estelar será la revancha entre O’Malley vs. Vera (2) por el título peso gallo de UFC .

Tarjeta principal

Sean O’Malley (c) contra Marlon Vera 2 por el título de peso gallo de UFC

Dustin Poirier contra Benoit Saint Denis; Pesos ligeros

Kevin Holland contra Michael “Venom” Page; pesos welter

Gilbert Burns contra Jack Della Maddalena; pesos welter

Petr Yan contra Song Yadong; Pesos gallo

Preliminares

Curtis Blaydes contra Jailton Almeida; pesos pesados

Katlyn Chookagian contra Maycee Barber; Pesos mosca

Mateusz Gamrot contra Rafael dos Anjos; Pesos ligeros

Pedro Munhoz contra Kyler Phillips; Pesos gallo

Primeras preliminares

Ion Cuțelaba contra Philipe Lins; Pesos semipesados

Michel Pereira contra Michal Oleksiejczuk; Pesos medios

Robelis Despaigne contra Josh Parisian; pesos pesados

CJ Vergara contra Assu Almabayev; Pesos mosca

Joanne Wood contra Maryna Moroz; Pesos mosca