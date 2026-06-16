El Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos), será escenario del partido inaugural del Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 entre Argentina y Argelia a llevarse a cabo este martes 16 de junio a partir de las 02:00 en horario peninsular (01:00 en las Islas Canarias) del día siguiente. ¿Quieres ver el juego Argentina vs. Argelia por Tablet, PC, teléfono móvil o Smart TV? TVE La 1 y RTVE Play serán los encargados de la transmisión oficial para el público español. Aquí te contaremos los diales que debes sintonizar para seguir el cotejo.
En este primer asalto mundialista, el equipo de Lionel Scaloni llega con la misión de defender su corona de campeón y añadir una cuarta estrella a su escudo, mientras que los Zorros del Desierto de Vladimir Petkovic quieren arruinarle el estreno a la Albiceleste y obtener el triunfo a como dé lugar.
¿Dónde ver La 1 EN DIRECTO, Argentina — Argelia por semifinal de la Copa del Rey 2026?
La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el partido Argentina vs. Argelia por la Fecha 1 del Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.
- Dial 1 de Movistar+
- Dial 1 de Orange TV
- Dial 1 de Vodafone
- Dial 1 de Mundo R
- Dial 1 de Telecable
- Dial 1 de Racctel+
- Dial 1 de Videosur
- Diales 1 y 81 de Euskaltel
- Dial 111 de Galicia R
- Dial 111 de SomTV
¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, Argentina — Argelia por el Mundial 2026?
Suscríbete a RTVE Play para ver todos los partidos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV. Además, tendrás la oportunidad de disfrutar de otros deportes y un variado contenido relacionado a series, películas, eventos exclusivos, documentales, radios y más.
Argentina — Argelia: horario, TV y dónde ver el Mundial 2026 en directo
- Evento: Argentina — Argelia, Jornada 1 del Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
- Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos), con capacidad máxima para albergar a 79.451 espectadores.
- Horario: 02:00 de Madrid (hora peninsular) del día siguiente
- Fecha: Martes, 16 de junio de 2026
- TV: LA 1 de TVE
- Streaming: RTVE Play