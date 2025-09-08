La Selección de Panamá se prepara para recibir a Guatemala en la segunda jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo de Luis Fernando Tena buscará sus primeros puntos fuera de casa, en un duelo que se disputa este lunes 8 de septiembre de 2025, a partir de las 8:30 p.m. (hora local) en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez situado en Ciudad de Panamá. Para todo el público panameño, podrán seguir la cobertura de Los Canaleros por TV y streaming online, a través de la señal de RPC TV en vivo y en directo desde cualquier dispositivo móvil.

¿Dónde ver RPC TV en vivo, Panamá vs. Guatemala por Eliminatorias 2026?

El canal RPC está disponible en la mayoría de los sistemas de televisión por cable en Panamá. Consulta con tu proveedor local para confirmar la disponibilidad y no perderte este duelo importante entre Panamá vs. Guatemala por la segunda jornada del Grupo A de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Tigo - Canal 4

Más Móvil Panamá - Canal 4

Cable Onda - Canal 4

Cómo ver RPC TV en vivo por Internet, Panamá vs. Guatemala

Para ver el partido Panamá v. Guatemala en vivo online por internet, puedes acceder a la transmisión en vivo a través del sitio oficial de RPC TV en rpc.tv/endirecto. Otra opción es la plataforma de streaming Medcom GO, disponible en medcomgo.com, que ofrece acceso a RPC y otros canales del grupo Medcom.

A qué hora juega Panamá vs. Guatemala por las Eliminatorias

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Panamá vs. Guatemala por la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas

Colombia y Perú: 20:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas

Venezuela: 21:30 horas