La Selección de Costa Rica juega contra Honduras este jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora local) en el Estadio General Francisco Morazán. Este partido corresponde a la tercera jornada del Grupo C de la clasificación de Concacaf para el Mundial 2026. Para el público costarricense, podrás seguir el partido en vivo online a través de la señal de Repretel (Canal 6), que ofrecerá la transmisión exclusiva en directo por señal abierta y cable, accesible en cualquier dispositivo (Smart TV, computadora, tableta o teléfono).
¿Cómo ver Repretel (Canal 6) EN VIVO, Costa Rica vs. Honduras?
Repretel es el canal 6 de la televisión costarricense que transmite los partidos de la selección de fútbol de Costa Rica. Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia para que puedas ver todos los detalles del juego Costa Rica y Ecuador.
- Canal 6 en VHF - UHF
- Canal 6.1 HD en TDT
- Canal 6 en Movistar TV
- Canal 6 en Cabletica PlusTV
- Canal 6 en SuperCable
- Canal 137 en Claro TV
- Canal 191 en SKY
- Canales 6 SD, 86.2 ATSC y 701 HD en Cabletica
- Canales 6 SD, 134.706 ATSC y 706 HD en Telecable
Costa Rica vs. Honduras EN VIVO ONLINE por Repretel (Canal 6)
Ingresa al portal de repretel.com/envivo-canal6 para ver la transmisión de Repretel EN VIVO y GRATIS vía LIVE STREAMING por Internet del partido por la tercera jornada de las Eliminatorias CONCACAF entre Costa Rica vs. Honduras.
Dónde, a qué hora y cómo ver Costa Rica vs. Honduras EN VIVO
- Horario: 20:00 (San José)
- Fecha: Jueves 09 de octubre de 2025
- TV: Repretel (Canal 6)
- Lugar: el Estadio General Francisco Morazán