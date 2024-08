Real Madrid afrontará un complicado duelo ante Valladolid, en el marco de la segunda jornada de LaLiga 2024-25. El duelo se jugará este domingo 25 de agosto desde las 17:00 hora peninsular, 10:00 horas en PER/ECU/COL, 12:00 horas en ARG/URU/BRA y 11:00 am ET / 10:00 am CT/ 09:00 am MT / 08:00 am PT de USA y el mítico estadio Santiago Bernabéu albergará el cotejo. Conoce aquí todos los detalles como el horario y los distintos canales de TV para ver EN VIVO el primer partido de Kylian Mbappé en el emblemático estadio de la ‘Casa Blanca’.

Luego de un empate frustrante en el debut liguero en Mallorca, el Real Madrid recibirá el domingo al recién ascendido Real Valladolid en un Santiago Bernabéu que se vestirá de gala para recibir a su nueva estrella Kylian Mbappé. El delantero internacional francés, que decepcionó en su bautismo en el campeonato español, es esperado desde hace mucho tiempo por la parroquia ‘merengue’, mientras en la prensa española aparecen los primeros rumores de una posible falta de equilibrio sobre el césped y de una cohabitación difícil en ataque entre los nuevos ‘Cuatro fantásticos’ Bellingham, Vinicius, Mbappé y Rodrygo, todos ellos con marcada vocación por jugar en el costado izquierdo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Valladolid EN VIVO hoy por LaLiga?

La transmisión del partido Real Madrid vs. Valladolid EN VIVO iniciará a partir de las 17:00 p.m. (horario peninsular), en lo que será el debut de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu. Aquí te dejamos con más horarios para que puedas seguir el encuentro desde cualquier otra parte del mundo.

PAÍS HORARIO Argentina 12:00 p.m. Bolivia 11:00 a.m. Chile 11:00 a.m. Colombia 10:00 a.m. Ecuador 10:00 a.m. México 09:00 a.m. Estados Unidos ET: 11:00 am / CT: 10:00 am / MT: 09:00 am / PT: 08:00 am Paraguay 11:00 a.m. Perú 10:00 a.m. Puerto Rico 11:00 a.m. República Dominicana 11:00 a.m. Uruguay 12:00 p.m. Venezuela 11:00 a.m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Valladolid EN VIVO hoy por la LaLiga?

El canal que pasa la transmisión del Real Madrid vs. Valladolid EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 24 de agosto será Movistar+, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar en España. Sin embargo, a continuación te dejaremos con los canales que pasarán el duelo en el resto de Latinoamérica.

PAÍS CANAL TV Argentina DirecTV, DGO Bolivia DirecTV, DGO Chile DirecTV, DGO Colombia DirecTV, DGO Ecuador DirecTV, DGO México Sky HD Estados Unidos ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes Paraguay DirecTV, DGO Perú DirecTV, DGO Uruguay DirecTV, DGO Venezuela DirecTV, DGO

Probables formaciones del Real Madrid vs. Valladolid

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran García, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrygo y Mbappé.

Real Valladolid: Karl Hein, Luis Pérez, Javi Sánchez, Boyomo, Lucas Rosa, Comert, Kike Pérez, Amallah, Raúl Moro, Amath y Sylla.