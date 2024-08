El Real Madrid se estrenará en el Santiago Bernabéu contra Valladolid por la segunda jornada de LaLiga 2024/2025 y con gran expectativa en Kylian Mbappé. Los de Carlo Ancelotti llegan al encuentro con el objetivo de sumar su primer triunfo en Liga este domingo 25 de agosto desde las 17.00 hora peninsular . El conjunto blanco se dejó dos puntos en la primera jornada y tiene la oportunidad de sumar la primera victoria en casa, ante su afición. Te explico qué canales TV transmiten por señal abierta, cable o señal streaming online por país.

En España, el Real Madrid-Valladolid será televisado en directo el domingo 25 de agosto desde las 17:00 hora peninsular por los canales DAZN LaLiga, DAZN, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV (Bar), a través de los operadores Movistar y Orange, que ofrecerán el partido en Internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV.

En Estados Unidos, el partido de LaLiga EA SPORTS 2023-2024 entre Real Madrid vs. Valladolid puede verse en vivo a partir de las 11:00 horas (11:00 AM, Washington) y las 8:00 (8:00 AM, Los Ángeles) a través de ESPN.

En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el partido Real Madrid vs. Valladolid podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión: Disney Plus, ESPN 2 y SKY Sports.

¿Qué canales TV en España transmiten Real Madrid vs. Valladolid?

M+ LaLiga TV: Canal 54 de Movistar y 110 de Orange.

M+ LaLiga TV 2: Canal 57 de Movistar y 112 de Orange

M+ LaLiga TV UHD: Canal 440 de Movistar y 111 de Orange

LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos)

Además, diferentes canales Internacionales de TV ofrecen ver el Real Madrid-Valladolid por la jornada 2 de LaLiga EA SPORTS en directo a través de sus plataformas. Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo y online el partido.

¿Qué canal transmite Real Madrid - Valladolid en Latinoamérica?

PAÍS CANALES TV Argentina DGO, DSports (canales 610 y 619) Bolivia Tigo Sports Brasil Disney Plus Canadá canales sin confirmar Chile DGO, DSports (canales 610 y 619) Colombia Disney Plus Costa Rica SKY Sports (504-546) Cuba canales sin confirmar Ecuador DGO, DSports (canales 610 y 619) El Salvador SKY Sports (504-546) Estados Unidos ESPN+ Guatemala SKY Sports (504-546) Honduras SKY Sports (504-546) México SKY Sports Nicaragua SKY Sports (504-546) Panamá SKY Sports (504-546) Paraguay Tigo Sports + Perú DGO, DSports (canales 610 y 619) R Dominicana SKY Sports (504-546) Uruguay DGO, DSports (canales 610 y 619) Venezuela DGO, DSports (canales 610 y 619)

Además de en España, en el resto de Europa también se podrán seguir este partido de LaLiga entre Real Madrid vs. Valladolid el domingo 25 de agosto . En Francia, por ejemplo, se podrá seguir en vivo y en directo el duelo en beIN SPORTS MAX 1 y 2 a partir de las 17:00 horas, mismo horario que en España. Por otro lado, en el Reino Unido se podrá ver este choque por LaLiga TV y otras plataformas a las 18:00 horas, igual que en la República de Irlanda.