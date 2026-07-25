La pelea coestelar de La Velada del Año 6 es protagonizada por Plex contra Fernanfloo. Es el combate más esperado por los fanáticos. Los aficionados que acudieron al Estadio La Cartuja de Sevilla esperan vibrar con cada asalto de este combate. Tanto el streamer salvadoreño como el español prometen dejar todo en el ring.

¿Quién ganó Plex vs. Fernanfloo por La Velada del Año 6?

Plex y Fernanfloo es el combate más esperado de La Velada del Año. El salvadoreño goza de popularidad y es el favorito del público. Sin embargo, Plex realizó un arduo entrenamiento para su combate.

Previa de la pelea Plex vs. Fernanfloo por La Velada del Año 6

Tanto Plex como Fernanfloo llegan al combate con el antecedente de haber ganado en sus anteriores participaciones, por lo que el choque promete ser uno de los más parejos y atractivos de toda la cartelera.

Fernanfloo afronta este compromiso con la confianza de haber debutado con victoria en La Velada del Año 3, donde venció al español Luzu por decisión dividida tras un combate muy disputado. Desde entonces, el salvadoreño ha sido reconocido por su disciplina durante la preparación y por mantener la calma en los momentos de mayor presión.

Del otro lado estará Plex, quien también sabe lo que es levantar los brazos en este evento. El español derrotó a El Mariana en La Velada del Año 4 luego de un polémico combate que necesitó un cuarto asalto de desempate. En ese round extra mostró mayor resistencia y terminó imponiéndose por decisión unánime de los jueces.

La previa también ha estado marcada por el intercambio de mensajes entre ambos creadores de contenido, lo que ha elevado aún más la expectativa entre los aficionados. En las semanas previas no faltaron los retos, bromas y dardos en redes sociales, alimentando una rivalidad que ahora se trasladará al ring.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- La pelea de Plex vs. Fernanfloo se realizará este sábado por La Velada del Año 6 en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.

Aunque la experiencia favorece a ambos por igual, el respaldo del público se inclina hacia Fernanfloo. Las encuestas previas al evento lo colocan como el principal favorito para quedarse con la victoria, aunque la diferencia no es suficiente para descartar una sorpresa. Después de todo, La Velada del Año ha demostrado en ediciones anteriores que cualquier detalle puede cambiar el rumbo de un combate.