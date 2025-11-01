Este sábado 1 de noviembre, el Rogers Centre de Ontario será el escenario donde los Toronto Blue Jays y los Los Ángeles Dodgers definirán al campeón de la Serie Mundial 2025. La serie llega a este séptimo y definitivo partido tras la victoria de los Dodgers por 1-3 el viernes, resultado que igualó el global y mantuvo con vida la esperanza del equipo angelino de repetir el título obtenido en 2024. El duelo está programado a las 18:00 horas del Tiempo de Centro (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) y se espera un ambiente lleno de tensión y expectativa.

¿Quién ganó el Juego 7 de la Serie Mundial MLB: Blue Jays — Dodgers?

Consulta el resultado del Juego 7 entre los Toronto Blue Jays y Los Ángeles Dodgers en vivo y en directo por la Serie Mundial 2025.

Serie Mundial 2025 C B E Toronto Blue Jays — — — Los Ángeles Dodgers — — —

Blue Jays contra Dodgers

Los Dodgers contaron una vez más con la sólida actuación del japonés Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó seis entradas, permitió cinco imparables, una carrera y recetó seis ponches, cumpliendo con la encomienda del mánager Dave Roberts. Yamamoto suma ya quince episodios, dos carreras y 14 ponches en sus dos aperturas de la Serie Mundial, consolidándose como pieza clave. A su labor se sumó el aporte defensivo del puertorriqueño Kiké Hernández, quien realizó una doble eliminación en la novena entrada que resultó fundamental para mantener la ventaja y sellar la victoria de Los Ángeles.

La ofensiva angelina se hizo presente en la tercera entrada frente al abridor canadiense Kevin Gausman. El primer golpe lo dio Will Smith con un doble que impulsó a Tommy Edman y, posteriormente, un sencillo de Mookie Betts permitió que Shohei Ohtani y el propio Smith anotaran, dando forma al 3-0 parcial. Toronto respondió en el cierre de ese episodio con un doble de George Springer que remolcó a Addison Barger, pero Yamamoto controló la amenaza local y mantuvo a raya a los Azulejos.

En la parte final del encuentro, Toronto estuvo cerca de igualar, colocando corredores en segunda y tercera base en la novena entrada después de un pelotazo y un doble por regla. Ante el peligro, Roberts recurrió al relevista Tyler Glasnow, quien, apoyado por la defensa de Hernández, resolvió la situación con autoridad. Así, Los Dodgers forzaron el séptimo partido ante unos Blue Jays que buscan su tercer Trofeo del Comisionado, mientras los angelinos aspiran a sumar un bicampeonato y firmar una nueva página dorada en su historia.