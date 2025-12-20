Ahora mismo, Jake Paul y Anthony Joshua protagonizan una estupenda pelea en el Kaseya Center de Miami (Estados Unidos). El combate entre el influencer y el excampeón unificado de los pesos pesados puede ser visto a través de la plataforma de Netflix sin ningún coste extra para sus suscriptores. Pero si en caso no está en tus posibilidades mirarlo y deseas saber quién ganó, tranquilo(a), pues en esta nota podrás recibir esa información apenas termine el enfrentamiento.
¿A qué hora empezó la pelea Jake Paul vs. Anthony Joshua?
Es necesario mencionar que el combate, que arrancó a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT y 5:00 pm PT, no es exhibición. De acuerdo a La Nación, es una “pelea sancionada de peso pesado y pactada a ocho asaltos, de tres minutos de duración”. Con respecto a los guantes que usan, pues estos corresponden al “estándar de su categoría”.
También hay que decir que este duelo, para la comunidad hispana en EE.UU., representa una de las citas deportivas más esperadas antes de cerrar el año. El combate, en definitiva, pone a prueba si el carisma y la técnica en ascenso de Jake Paul son realmente suficientes para sobrevivir al poder de Anthony Joshua.
Los expertos analistas del deporte han señalado que Jake Paul tiene una desventaja combinada en tamaño y habilidad, ya que Anthony Joshua, además de haber pesado entre 229 y 254 libras durante su carrera, ha sido dos veces campeón unificado y medallista de oro olímpico.
Cartelera completa Anthony Joshua vs. Jake Paul
Cartelera principal
- Jake Paul vs. Anthony Joshua - Pelea de peso pesado
- Alycia Baumgardner vs. Leika Beaudoin - Pelea por el título mundial unificado superpluma
- Anderson Silva vs. Tyron Woodley - Pelea de 6 asaltos de peso crucero de 195 lbs.
- Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes - Pelea de 6 asaltos de peso superpluma
Preliminares
- Cherneka Johnson vs. Amanda Galle - Pelea por el título indiscutido de peso crucero
- Caroline Dubois vs. Camila Panatta - Pelea por el título mundial de peso ligero del CMB
- Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos - Pelea por el título mundial de peso paja del CMB
- Avious Griffin vs. Justin Cardona - Pelea de peso wélter
- Keno Marley vs. Diarra Davis Jr. - Pelea de peso crucero
¿Quién ganó la pelea Anthony Joshua vs. Jake Paul? Resultados de la cartelera de boxeo
|Categoría / División
|Pelea de boxeo
|Resultado final
|Peso pesado
|Jake Paul vs. Anthony Joshua
|--
|Pelea por el título mundial unificado superpluma
|Alycia Baumgardner vs. Leika Beaudoin
|--
|Pelea de 6 asaltos de peso crucero de 195 lbs.
|Anderson Silva vs. Tyron Woodley
|--
|Pelea de 6 asaltos de peso superpluma
|Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes
|--
|Pelea por el título indiscutido de peso crucero
|Cherneka Johnson vs. Amanda Galle
|--
|Pelea por el título mundial de peso ligero del CMB
|Caroline Dubois vs. Camila Panatta
|--
|Pelea por el título mundial de peso paja del CMB
|Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos
|--
|Pelea de peso wélter
|Avious Griffin vs. Justin Cardona
|--
|Pelea de peso crucero
|Keno Marley vs. Diarra Davis Jr.
|--