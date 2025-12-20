Ahora mismo, Jake Paul y Anthony Joshua protagonizan una estupenda pelea en el Kaseya Center de Miami (Estados Unidos). El combate entre el influencer y el excampeón unificado de los pesos pesados puede ser visto a través de la plataforma de Netflix sin ningún coste extra para sus suscriptores. Pero si en caso no está en tus posibilidades mirarlo y deseas saber quién ganó, tranquilo(a), pues en esta nota podrás recibir esa información apenas termine el enfrentamiento.

¿A qué hora empezó la pelea Jake Paul vs. Anthony Joshua?

Es necesario mencionar que el combate, que arrancó a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT y 5:00 pm PT, no es exhibición. De acuerdo a La Nación, es una “pelea sancionada de peso pesado y pactada a ocho asaltos, de tres minutos de duración”. Con respecto a los guantes que usan, pues estos corresponden al “estándar de su categoría”.

También hay que decir que este duelo, para la comunidad hispana en EE.UU., representa una de las citas deportivas más esperadas antes de cerrar el año. El combate, en definitiva, pone a prueba si el carisma y la técnica en ascenso de Jake Paul son realmente suficientes para sobrevivir al poder de Anthony Joshua.

Jake Paul y Anthony Joshua han generado mucha expectativa con su pelea en el Kaseya Center de Miami. (Foto: @netflix, @netflixsports, @anthonyjoshua, @jakepaul y @mostvaluablepromotions en Instagram)

Los expertos analistas del deporte han señalado que Jake Paul tiene una desventaja combinada en tamaño y habilidad, ya que Anthony Joshua, además de haber pesado entre 229 y 254 libras durante su carrera, ha sido dos veces campeón unificado y medallista de oro olímpico.

Cartelera completa Anthony Joshua vs. Jake Paul

Cartelera principal

Jake Paul vs. Anthony Joshua - Pelea de peso pesado

Alycia Baumgardner vs. Leika Beaudoin - Pelea por el título mundial unificado superpluma

Anderson Silva vs. Tyron Woodley - Pelea de 6 asaltos de peso crucero de 195 lbs.

Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes - Pelea de 6 asaltos de peso superpluma

Preliminares

Cherneka Johnson vs. Amanda Galle - Pelea por el título indiscutido de peso crucero

Caroline Dubois vs. Camila Panatta - Pelea por el título mundial de peso ligero del CMB

Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos - Pelea por el título mundial de peso paja del CMB

Avious Griffin vs. Justin Cardona - Pelea de peso wélter

Keno Marley vs. Diarra Davis Jr. - Pelea de peso crucero

¿Quién ganó la pelea Anthony Joshua vs. Jake Paul? Resultados de la cartelera de boxeo

Categoría / División Pelea de boxeo Resultado final Peso pesado Jake Paul vs. Anthony Joshua -- Pelea por el título mundial unificado superpluma Alycia Baumgardner vs. Leika Beaudoin -- Pelea de 6 asaltos de peso crucero de 195 lbs. Anderson Silva vs. Tyron Woodley -- Pelea de 6 asaltos de peso superpluma Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes -- Pelea por el título indiscutido de peso crucero Cherneka Johnson vs. Amanda Galle -- Pelea por el título mundial de peso ligero del CMB Caroline Dubois vs. Camila Panatta -- Pelea por el título mundial de peso paja del CMB Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos -- Pelea de peso wélter Avious Griffin vs. Justin Cardona -- Pelea de peso crucero Keno Marley vs. Diarra Davis Jr. --

Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentan en una pelea de 8 rounds en la categoría de peso pesado, en el evento que se celebrará este viernes 19 de diciembre en el ring del Kaseya Center de Miami, Florida. Podrás ver la transmisión en vivo y en directo a través de la plataforma Netflix en México, Estados Unidos, España y el resto de países del mundo. (VIDEO: NETFLIX)